Рада уволила Дмитрия Кулебу

Дмитрий Кулеба (Фото: МИД)

Верховная Рада на заседании 5 сентября проголосовала за увольнение Дмитрия Кулебы с должности министра иностранных дел. Об этом сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк.

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"За" проголосовали 240 нардепов. По словам Железняка, Кулеба на увольнении не присутствовал.

Фото: Ярослав Железняк/Telegram

Дмитрий Кулеба стал министром иностранных дел 4 марта 2020 года и с 13 марта того же года вошел в состав Совета национальной безопасности и обороны. До этого с августа 2019 года он занимал должность вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

В 2016 году по указу экс-президента Петра Порошенко Кулеба был назначен постоянным представителем Украины при Совете Европы. Ранее он работал на разных должностях в Министерстве иностранных дел.

3 сентября глава "слуг" в Раде заявил, что более 50% Кабинета министров будет заменено – на этой неделе можно ожидать "большую перезагрузку правительства".

4 сентября Рада проголосовала за отставку министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина. Также уволен Денис Малюська с должности министра юстиции.

Зеленский пока не берется прогнозировать, какие должности могут получить министры после отставки – по его словам, еще рано об этом говорить.

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