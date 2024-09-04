Зеленский прокомментировал увольнения в Кабмине. Прогнозировать будущее Кулебы не стал

Глава государства сказал, что еще рано говорить о том, чем будут заниматься те или иные министры, которые идут с должностей

Владимир Зеленский (Фото - ОП)

Президент Владимир Зеленский прокомментировал увольнения в Кабинете министров, в частности запланированную отставку министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Однако не стал прогнозировать, чем Кулеба или другие должностные лица будут заниматься дальше. Об этом он сказал на совместном брифинге с премьер-министром Ирландии Саймоном Харрисом.

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Зеленского спросили, чего он ожидает от новых членов правительства, в том числе от МИД, и известно ли, какую должность займет Кулеба после увольнения.

"Я уже говорил о перезагрузке нашего Кабинета министров, многих министерств <…> Нам сегодня нужна новая энергия. И эти шаги связаны только с усилением нашего государства на разных направлениях. Международная политика, дипломатия не является исключением", – сказал президент.

Он добавил, что не может прогнозировать, чем конкретно будет заниматься тот или иной министр – ответы на это будут, когда им предложат определенные должности, а сегодня говорить об этом еще рано.

3 сентября глава "слуг" в Раде заявил, что более 50% штатной численности Кабинета министров будет изменена – на этой неделе можно ожидать "большую перезагрузку правительства".

4 сентября Рада проголосовала за отставку министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина. Также уволен Денис Малюська с должности министра юстиции.

В то же время для увольнения Ирины Верещук с должности главы Минреинтеграции не хватило голосов. Отставку Дмитрия Кулебы с должности главы МИД Рада не рассмотрела – в СН говорят, что "просто не успели".

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