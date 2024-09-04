Рада отправила в отставку Малюську, а за увольнение Кулебы не голосовала

Дмитрий Кулеба (Фото: МИД)

Верховная Рада проголосовала за увольнение Дениса Малюськи с должности министра юстиции, но остановила рассмотрение отставки министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и объявила перерыв. Об этом сообщили народные депутаты от Голоса Ярослав Железняк и от Европейской солидарности Алексей Гончаренко.

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Увольнение Малюськи поддержали 249 нардепов.

А "на Кулебе что-то пошло не так", как отметил Железняк. Нардепы остановили рассмотрение и объявили перерыв. Таким образом пока что Кулеба остается в должности главы МИД.

Гончаренко и Железняк утверждают, что в Слуге народа якобы понимали, что голосование провалится, из-за чего остановили рассмотрение.

Однако собеседник LIGA.net в руководстве фракции сказал, что "просто не успели" и голосование продолжится на следующий день, 4 сентября.

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