Рада отправила в отставку Малюську, а за увольнение Кулебы не голосовала
Верховная Рада проголосовала за увольнение Дениса Малюськи с должности министра юстиции, но остановила рассмотрение отставки министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и объявила перерыв. Об этом сообщили народные депутаты от Голоса Ярослав Железняк и от Европейской солидарности Алексей Гончаренко.
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Увольнение Малюськи поддержали 249 нардепов.
А "на Кулебе что-то пошло не так", как отметил Железняк. Нардепы остановили рассмотрение и объявили перерыв. Таким образом пока что Кулеба остается в должности главы МИД.
Гончаренко и Железняк утверждают, что в Слуге народа якобы понимали, что голосование провалится, из-за чего остановили рассмотрение.
Однако собеседник LIGA.net в руководстве фракции сказал, что "просто не успели" и голосование продолжится на следующий день, 4 сентября.
- 3 сентября глава "слуг" в Раде заявил, что более 50% штатной численности Кабинета министров изменится – на этой неделе можно ожидать "большую перезагрузку правительства".
- В тот же день LIGA.net писала, что на этой неделе Рада должна уволить главу МИД Кулебу.
- 4 сентября Рада проголосовала за отставку министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина. В то же время для увольнения Ирины Верещук с должности главы Минреинтеграции не хватило голосов.
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