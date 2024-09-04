Рада відправила у відставку Малюську, а за звільнення Кулеби не голосувала
Верховна Рада проголосувала за звільнення Дениса Малюськи з посади міністра юстиції, але зупинила розгляд відставки міністра закордонних справ Дмитра Кулеби і оголосила перерву. Про це повідомили народні депутати від Голосу Ярослав Железняк та від Європейської солідарності Олексій Гончаренко.
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Звільнення Малюськи підтримали 249 нардепів.
А "на Кулебі щось пішло не так", як зазначив Железняк. Нардепи зупинили розгляд і оголосили перерву. Таким чином поки що Кулеба залишається на посаді глави МЗС.
Гончаренко і Железняк стверджують, що в Слузі народу нібито розуміли, що голосування провалиться, через що зупинили розгляд.
Проте співрозмовник LIGA.net в керівництві фракції сказав, що "просто не встигли" і голосування продовжиться наступного дня, 4 вересня.
- 3 вересня голова "слуг" у Раді заявив, що понад 50% штатної чисельності Кабінету міністрів зазнає змін – цього тижня можна очікувати "велике перезавантаження уряду".
- Того самого дня LIGA.net писала, що цього тижня Рада має звільнити голову МЗС Кулебу.
- 4 вересня Рада проголосувала за відставку міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна. Водночас для звільнення Ірини Верещук з посади глави Мінреінтеграції не вистачило голосів.
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