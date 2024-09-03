Кулебу мають звільнити цього тижня – джерела в СН

Головним претендентом на посаду називають першого заступника міністра Сибігу, до МЗС він був заступником Єрмака

Дмитро Кулеба (Фото: EPA)

Цього тижня Верховна Рада має розглянути звільнення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, повідомили троє співрозмовників LIGA.net у керівництві фракції Слуга народу.

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За їхніми словами, зараз головним кандидатом на посаду є Андрій Сибіга — нинішній перший заступник Кулеби, котрий перейшов до МЗС з посади заступника голови Офісу президента.

При цьому співбесідники не розкривають причин можливого звільнення Кулеби та не кажуть, де він працюватиме далі.

"Він дипломат і посол. Без роботи не залишиться", – заявив один зі співрозмовників.

LIGA.net звернулася по коментар до пресслужби президента, оскільки за Конституцією саме глава держави вносить на розгляд парламенту подання на призначення міністра закордонних справ. Також видання зробило запит до речника дипломатичного відомства Георгія Тихого.

Наразі відповідей від них немає.

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