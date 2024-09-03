Дві віцепрем'єрки подали у відставку. Джерело в СН: Стефанішина піде на міністра юстиції

Раніше заяви на звільнення написали три міністри та очільник Фонду Держмайна

Ольга Стефанішина (Фото: EPA)

Заяву про відставку подала віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

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Заяву планують розглянути на одному з найближчих пленарних засідань парламенту.

За словами співрозмовника LIGA.net в керівництві фракціїї Слуга народу, Стефанішину планують призначити міністром юстиції замість Дениса Малюськи, котрий 3 вересня теж подав у відставку.

При цьому, заявив співбесідник, Стефанішина залишиться віце-премʼєром з питань євроінтеграції.

"Зараз в неї немає міністерства. А після призначення на Мінюст Ольга отримає потужне міністерство для євроінтеграції. Буде віце-премʼєром з євроінтеграції - міністром юстиції" - пояснив він.

Про таку заміну у липні повідомляла Українська правда. Тоді Малюська іронізував з приводу цієї інформації, а співрозмовники LIGA.net у Верховній Раді теж не мали інформації щодо запланованих кадрових змін.

Раніше ввечері до Верховної Ради також надійшли заяви про відставку від голови Мінстратегпрому Олександра Камишіна, Мінзахисту довкілля Руслана Стрільця та голови фонду Держмайна Віталія Коваля.

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