Два вицепремьера подали в отставку. Источник в СН: Стефанишина пойдет на министра юстиции

Ранее заявления на увольнение написали три министра и глава Фонда Госимущества

Ольга Стефанишина (Фото: EPA)

Заявление об отставке подала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

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Заявление планируется рассмотреть на одном из ближайших пленарных заседаний парламента.

По словам собеседника LIGA.net в руководстве фракции Слуга народа, Стефанишину планируют назначить министром юстиции вместо Дениса Малюськи, который 3 сентября тоже подал в отставку.

При этом, заявил собеседник, Стефанишина останется вице-премьером по евроинтеграции.

"Сейчас у нее нет министерства. А после назначения на Минюст Ольга получит мощное министерство для евроинтеграции. Будет вице-премьером по евроинтеграции – министром юстиции" – пояснил он.

О замене в июле сообщала Украинская правда. Тогда Малюська иронизировал по поводу этой информации, а собеседники LIGA.net в Верховной Раде тоже не имели информации о планируемых кадровых изменениях.

Ранее вечером в Верховную Раду также поступили заявления об отставке от главы Минстратегпрома Александра Камышина, Минзащиты окружающей среды Руслана Стрельца и главы фонда Госимущества Виталия Коваля.

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