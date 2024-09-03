Два вицепремьера подали в отставку. Источник в СН: Стефанишина пойдет на министра юстиции
Заявление об отставке подала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.
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Заявление планируется рассмотреть на одном из ближайших пленарных заседаний парламента.
По словам собеседника LIGA.net в руководстве фракции Слуга народа, Стефанишину планируют назначить министром юстиции вместо Дениса Малюськи, который 3 сентября тоже подал в отставку.
При этом, заявил собеседник, Стефанишина останется вице-премьером по евроинтеграции.
"Сейчас у нее нет министерства. А после назначения на Минюст Ольга получит мощное министерство для евроинтеграции. Будет вице-премьером по евроинтеграции – министром юстиции" – пояснил он.
О замене в июле сообщала Украинская правда. Тогда Малюська иронизировал по поводу этой информации, а собеседники LIGA.net в Верховной Раде тоже не имели информации о планируемых кадровых изменениях.
Ранее вечером в Верховную Раду также поступили заявления об отставке от главы Минстратегпрома Александра Камышина, Минзащиты окружающей среды Руслана Стрельца и главы фонда Госимущества Виталия Коваля.
- Глава "слуг" в Раде заявил, что более 50% штатной численности Кабинета министров претерпевает изменения - на этой неделе можно ожидать "большую перезагрузку правительства".
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