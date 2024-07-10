Малюська иронизировал насчет "отставки" и "замены" на Стефанишину. В Раде ничего не знают

Министр юстиции на просьбу LIGA.net о комментарии не отреагировал

Денис Малюська (Фото: пресс-служба форума "Украина 30")

Министр юстиции Денис Малюська иронизировал по поводу новости о его якобы отставке. Собеседники LIGA.net в Верховной Раде тоже не располагают соответствующей информацией о запланированных кадровых изменениях.

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10 июля Украинская правда со ссылкой на неназванных собеседников в команде президента Владимира Зеленского написала о том, что Малюська якобы уже некоторое время назад подписал заявление о своей отставке, но без даты, и в ход его пока не пустили.

Также, по данным журналистов, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина якобы может возглавить Министерство юстиции вместо Малюськи.

Собеседник LIGA.net в окружении Малюськи на вопрос, действительно ли министр писал заявление об отставке, посоветовал посмотреть его последнее сообщение в Facebook и добавил, что у него "запланирована командировка в Нидерланды".

Скриншот: Facebook

В офисе Стефанишиной не под запись отметили, что никакой информации, кроме сообщения Малюськи, у них нет.

Собеседник LIGA.net в Слуге народа рассказал, что об этой ротации говорили раньше, однако нет никакой конкретной привязки к дате. По его данным, это связано с тем, что пока не было встречи фракции.

Евроинтеграция заключается в различных законодательных актах, поэтому человека, который отвечает за евроинтеграционные треки "желательно усилить портфелем министерства", пояснил собеседник.

Он добавил, что Стефанишина, кроме собственного аппарата, не имеет каких-то дополнительных ресурсов, а Министерство юстиции – "довольно важное усиление".

Сам Малюська на просьбу LIGA.net о комментарии не отреагировал.

5 июля ряд украинских СМИ сообщил, что президент Владимир Зеленский якобы "устал" от премьер-министра Дениса Шмыгаля, а потому, вероятно, уволит его.

Нардеп Вениславский заявил, что вероятное увольнение Шмыгаля якобы приведет к отставке всего состава Кабмина, что запрещено законодательством.

Нардеп Железняк заверил, что заявление о невозможности смены КМУ "ничего общего с реальностью не имеет", это также подтвердил один из собеседников LIGA.net из Слуги народа.

из Слуги народа. Как возможную замену Шмыгаля журналисты называли первую вице-премьер-министра экономики Юлию Свириденко.

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