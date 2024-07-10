Малюська іронізував щодо своєї "відставки" і "заміни" на Стефанішину. В Раді теж нічого не знають

Міністр юстиції на прохання LIGA.net про коментар не відреагував

Денис Малюська (Фото: пресслужба форуму "Україна 30")

Міністр юстиції Денис Малюська іронізував із приводу новини про його нібито відставку. Співрозмовники LIGA.net у Верховній Раді теж не мають відповідної інформації щодо запланованих кадрових змін.

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10 липня Українська правда із посиланням на неназваних співрозмовників у команді президента Володимира Зеленського написала про те, що Малюська нібито вже деякий час тому підписав заяву про свою відставку, але без дати, і в хід її поки не пустили.

Також, за даними журналістів, віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина нібито може очолити Міністерство юстиції замість Малюськи.

Співрозмовник LIGA.net в оточенні Малюськи на запитання, чи дійсно міністр писав заяву про відставку, порадив подивитися його останній допис у Facebook і додав, що в нього "заплановане відрядження до Нідерландів".

На уточнювальне запитання щодо заяви про відставку співрозмовник не відповів.

Скриншот: Facebook

В офісі Стефанішиної не під запис зазначили, що ніякої інформації, окрім допису Малюськи, у них немає.

Співрозмовник LIGA.net у Слузі народу розповів, що про цю ротацію говорили раніше, однак немає ніякої конкретної прив'язки до дати. За його даними, це пов'язано з тим, що наразі не було зустрічі фракції.

Євроінтеграція полягає в різних законодавчих актах, тому людину, яка відповідає за євроінтеграційні треки "бажано посилити портфелем міністерства", пояснив співрозмовник.

Він додав, що Стефанішина, окрім власного апарату, не має якихось додаткових ресурсів, а Міністерство юстиції – "доволі важливе посилення".

Сам Малюська на прохання LIGA.net про коментар не відреагував.

5 липня низка українських ЗМІ повідомила, що президент Володимир Зеленський нібито "втомився" від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, а тому, ймовірно, звільнить його.

Нардеп Веніславський заявив, що ймовірне звільнення Шмигаля нібито призведе до відставки всього складу Кабміну, що заборонено законодавством.

Нардеп Железняк запевнив, що заява про неможливість зміни КМУ "нічого спільного із реальністю не має", це також підтвердив один зі співрозмовників LIGA.net зі Слуги народу.

зі Слуги народу. Як можливу заміну Шмигаля журналісти називали першу віцепрем'єр-міністерку економіки Юлію Свириденко.

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