Малюська іронізував щодо своєї "відставки" і "заміни" на Стефанішину. В Раді теж нічого не знають
Міністр юстиції Денис Малюська іронізував із приводу новини про його нібито відставку. Співрозмовники LIGA.net у Верховній Раді теж не мають відповідної інформації щодо запланованих кадрових змін.
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10 липня Українська правда із посиланням на неназваних співрозмовників у команді президента Володимира Зеленського написала про те, що Малюська нібито вже деякий час тому підписав заяву про свою відставку, але без дати, і в хід її поки не пустили.
Також, за даними журналістів, віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина нібито може очолити Міністерство юстиції замість Малюськи.
Співрозмовник LIGA.net в оточенні Малюськи на запитання, чи дійсно міністр писав заяву про відставку, порадив подивитися його останній допис у Facebook і додав, що в нього "заплановане відрядження до Нідерландів".
На уточнювальне запитання щодо заяви про відставку співрозмовник не відповів.
В офісі Стефанішиної не під запис зазначили, що ніякої інформації, окрім допису Малюськи, у них немає.
Співрозмовник LIGA.net у Слузі народу розповів, що про цю ротацію говорили раніше, однак немає ніякої конкретної прив'язки до дати. За його даними, це пов'язано з тим, що наразі не було зустрічі фракції.
Євроінтеграція полягає в різних законодавчих актах, тому людину, яка відповідає за євроінтеграційні треки "бажано посилити портфелем міністерства", пояснив співрозмовник.
Він додав, що Стефанішина, окрім власного апарату, не має якихось додаткових ресурсів, а Міністерство юстиції – "доволі важливе посилення".
Сам Малюська на прохання LIGA.net про коментар не відреагував.
- 5 липня низка українських ЗМІ повідомила, що президент Володимир Зеленський нібито "втомився" від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, а тому, ймовірно, звільнить його.
- Нардеп Веніславський заявив, що ймовірне звільнення Шмигаля нібито призведе до відставки всього складу Кабміну, що заборонено законодавством.
- Нардеп Железняк запевнив, що заява про неможливість зміни КМУ "нічого спільного із реальністю не має", це також підтвердив один зі співрозмовників LIGA.net зі Слуги народу.
- Як можливу заміну Шмигаля журналісти називали першу віцепрем'єр-міністерку економіки Юлію Свириденко.
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