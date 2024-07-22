Джонсон говорил с Трампом по своей инициативе, действует в интересах Украины – Стефанишина

Такой голос очень ценен, поскольку у Джонсона есть авторитет, признание и коммуникация с республиканцами, отметила вице-премьер

Дональд Трамп и Борис Джонсон (Фото: X британского политика)

Бывший глава правительства Великобритании Борис Джонсон действовал исключительно по собственной инициативе, когда обсуждал российско-украинскую войну с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. В то же время Джонсон действует "в лучших интересах Украины", заявила вице-премьер Ольга Стефанишина. Ее слова передает Интерфакс-Украина.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

"Бывший премьер Джонсон действует исключительно по собственной инициативе, это его собственное мнение. Мы должны ценить его смелость, потому что он по собственной инициативе провел встречу с Трампом. Он пытался объяснить ситуацию в Украине", – заявила чиновник.

По ее словам, такой голос очень ценен, поскольку у Джонсона есть авторитет, признание и коммуникация с представителями Республиканской партии США.

Стефанишина считает, что своими действиями Джонсон пытается создать поле для дискуссии.

"Он имеет право на свое мнение. Он действует в лучших интересах Украины и может себе такое позволить, потому что знает позицию нашего президента и позицию украинцев", – добавила вице-премьер.

Читайте также: У Зеленского впервые с 2021-го был разговор с Трампом: договорились о встрече

16 июля Джонсон встретился с Трампом после покушения на последнего: политики обсудили Украину. Экс-премьер Британии заявил: не сомневается, что Трамп "будет сильным и решительным" в поддержке Украины и защите демократии.

19 июля издание Daily Mail опубликовало колонку Джонсона. В ней он пишет, что Трамп понимает: поражение Украины будет масштабным поражением США.

Экс-премьер считает, что Трамп может положить конец войне на правильных для Украины и Запада условиях.

Джонсон заявляет: Трамп мог бы прекратить промедление, дать Украине разрешения на удары дальнобойным вооружением по российским аэродромам – а затем, когда россиян снова отбросят назад, предложить договор.

В таких условиях, утверждает политик, диктатору Путину пришлось бы отойти по крайней мере на линию разграничения до 2022 года, а во избежание дальнейших конфликтов другая часть Украины должна быть признана "свободной страной, способной выбирать свою судьбу в ЕС и НАТО" – и ее пригласили бы присоединиться как можно скорее.

Читайте также: Зеленский: Закончить горячую фазу войны можно попробовать до конца 2024 года, не только оружием