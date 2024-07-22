Джонсон говорив з Трампом за власною ініціативою, діє в інтересах України – віцепрем'єрка

Такий голос є дуже цінним, оскільки Джонсон має авторитет, визнання та комунікацію з республіканцями, зазначила Ольга Стефанішина

Дональд Трамп та Борис Джонсон (Фото: X британського політика)

Колишній голова уряду Великої Британії Борис Джонсон діяв винятково з власної ініціативи, коли обговорював російсько-українську війну з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. Водночас Джонсон діє "у найкращих інтересах України", заявила віцепрем'єрка Ольга Стефанішина. Її слова передає Інтерфакс-Україна.

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"Колишній прем'єр Джонсон діє виключно з власної ініціативи, це його власні думки. Ми маємо цінувати його сміливість, тому що він з власної ініціативи провів зустріч із Трампом. Він намагався пояснити ситуацію в Україні", – заявила посадовиця.

За її словами, такий голос є дуже цінним, оскільки Джонсон має авторитет, визнання та комунікацію з представниками Республіканської партії США.

Стефанішина вважає, що своїми діями Джонсон намагається створити поле для дискусії.

"Він має право на свою думку. Він діє в найкращих інтересах України та може собі таке дозволити, бо знає позицію нашого президента і позицію українців", – додала віцепрем'єрка.

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16 липня Джонсон зустрівся з Трампом після замаху на останнього: політики обговорили Україну. Експрем'єр Британії заявив: не сумнівається, що Трамп "буде сильним і рішучим" у підтримці України та захисті демократії.

19 липня видання Daily Mail опублікувало колонку Джонсона. У ній він пише, що Трамп розуміє: поразка України буде масштабною поразкою США.

Експрем'єр вважає, що Трамп може покласти край війні на правильних для України та Заходу умовах.

Джонсон заявляє: Трамп міг би припинити зволікання, дати Україні дозволи на удари далекобійним озброєнням по російських аеродромах – а потім, коли росіян знову відкинуть назад, запропонувати договір.

За таких умов, стверджує політик, диктатору Путіну довелося б відійти принаймні на лінію розмежування до 2022 року, а задля уникнення подальших конфліктів інша частина України мала б бути визнана "вільною країною, здатною обирати свою долю в ЄС і НАТО" – і її б запросили приєднатися якомога швидше.

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