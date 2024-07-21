Зеленський: Закінчити гарячу фазу війни можна спробувати до кінця 2024-го, не тільки зброєю

Президент вважає, що можна тиснути на Росію та домовитися про дипломатичне врегулювання

Володимир Зеленський (Фото: Leszek Szymanski / EPA)

Президент Володимир Зеленський заявив, що з підтримкою партнерів Україна може спробувати "завершити гарячу стадію війни" до кінця 2024 року, ідучи форматом Саміту миру. Повертати всі українські території можна не тільки збройним, а й дипломатичним шляхом, розповів він в інтерв'ю британському мовнику BBC.

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"Я вважаю, що якщо ми будемо об'єднані і будемо іти, наприклад, по формату Саміту миру, ми можемо закінчити гарячу стадію війни. Ми можемо спробувати це зробити до кінця цього року", – сказав голова держави.

За його словами, якщо підготовлений мирний план призведе до закінчення гарячої стадії війни – то це "буде дуже правильно і дуже сильно".

Зеленський зауважив, що мирний план має бути створено спільно із партнерами України – і це залежить від їх бажання, щоб "ніхто не грався у свої ініціативи закінчення війни".

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Також завершення гарячої фази війни залежатиме від тиску партнерів на Росію, аби вона погодилася "сідати та думати про закінчення війни", зазначив президент.

"Це не значить, що треба відвоювати силою всі території. Я вважаю, що сила дипломатії може допомогти. Так, треба бути сильними на полі бою. Бажано не відступати, бажано стояти, а ще бажаніше провести якісь кроки, які послаблять Росію, і вона почне відступати, [які] послаблять Росію на полі бою", – сказав він.

Зеленський пояснив: це дасть сильніші позиції за столом перемовин, проте це не означає, що треба повертати всі українські території винятково збройним шляхом.

На думку президента, завдяки "силі дипломатії, силі та перевазі всього світу" можна тиснути на Росію та домовитися про дипломатичне врегулювання.

За результатами Глобального саміту миру 15-16 червня у Швейцарії було укладено підсумкове комюніке про ядерну та продовольчу безпеку, звільнення полонених. Також у тексті йдеться про "залучення та діалог між усіма сторонами" для досягнення миру.

28 червня Зеленський заявив, що Україна підготує детальний план закінчення війни та презентує його всім партнерам цього року, а водночас країна збільшує виробництво озброєнь, аби бути сильною на полі бою.

30 червня Зеленський заявив, що Україна може вести перемовини з Росією через посередників, і як приклад навів формат Чорноморської зернової ініціативи.

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