Зеленський: Ми не хочемо, щоб війна тривала роками, потрібен план до другого Саміту миру

Володимир Зеленський (Фото: Olivier Matthys / EPA)

Впродовж місяців необхідно підготувати деталізований план, щоб покласти його на стіл перемовин на наступному Глобальному саміті миру, заявив президент Володимир Зеленський. Україна не хоче, щоб війна тривала роками, сказав голова держави під час пресконференції на Саміті лідерів країн Європейського Союзу, передає Укрінформ.

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За його словами, зараз потрібно розробити "деталізований план деталізованих кроків" щодо усіх криз, які принесла Україні російська війна.

"Протягом місяців ми маємо скласти цей план, ми не маємо багато часу. У нас багато поранених, вбитих — як військових, так і цивільних. Тож ми не хочемо, щоб ця війна тривала роками. Тому маємо підготувати цей план і покласти його на стіл переговорів на другому Саміті миру", – сказав Зеленський.

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Президент підкреслив: для України важливо, щоб перемовини робилися відкрито, а не "у тіні".

Також український лідер зазначив, що до відкритого комюніке Глобального саміту миру після його завершення вже доєдналося дев'ять країн.

Зеленський анонсував, що хоче обговорити з лідерами країн ЄС наступні кроки стосовно підготовки другого саміту.

За результатами Глобального саміту миру 15-16 червня у Швейцарії було укладено підсумкове комюніке: про ядерну та продовольчу безпеку, звільнення полонених. Також у тексті йдеться про "залучення та діалогу між усіма сторонами" для досягнення миру.

Під час Саміту ЄС 27 червня Україна підписала безпекові угоди з ЄС, Естонією та Литвою.

Повний тест угод можна прочитати тут.

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