Зеленский: Не хотим, чтобы война продолжалась годами, нужен план ко второму Саммиту мира

Владимир Зеленский (Фото: Olivier Matthys / EPA)

В течение месяцев необходимо подготовить детализированный план, чтобы положить его на стол переговоров на следующем Глобальном саммите мира, заявил президент Владимир Зеленский. Украина не хочет, чтобы война продолжалась годами, сказал глава государства во время пресс-конференции на Саммите лидеров стран Европейского Союза, передает Укринформ.

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По его словам, сейчас нужно разработать "детализированный план детализированных шагов" по всем кризисам, которые принесла Украине российская война.

"В течение месяцев мы должны составить этот план, у нас немного времени. У нас много раненых, убитых — как военных, так и гражданских. Поэтому мы не хотим, чтобы эта война длилась годами. Поэтому должны подготовить этот план и положить его на стол переговоров на втором Саммите мира", – сказал Зеленский.

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Президент подчеркнул: для Украины важно, чтобы переговоры делались открыто, а не "в тени".

Также украинский лидер отметил, что к открытому коммюнике Глобального саммита мира после его завершения уже присоединилось девять стран.

Зеленский анонсировал, что хочет обсудить с лидерами стран ЕС следующие шаги по подготовке второго саммита.

По результатам Глобального саммита мира 15-16 июня в Швейцарии было заключено итоговое коммюнике: о ядерной и продовольственной безопасности, освобождении пленных. Также в тексте говорится о "привлечении и диалоге между всеми сторонами" для достижения мира.

Во время Саммита ЕС 27 июня Украина подписала соглашения о безопасности с ЕС, Эстонией и Литвой.

Полный тест договоров можно прочитать здесь.

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