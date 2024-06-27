Украина подписала соглашения о безопасности с Евросоюзом, Эстонией и Литвой

Это произошло на полях Саммита лидеров стран ЕС в Брюсселе 27 июня

Владимир Зеленский и Шарль Мишель (Фото: X)

Украина и Евросоюз 27 июня подписали соглашение о безопасности на полях Саммита лидеров стран блока. Об этом из Брюсселя передают журналисты DW.

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Соглашение подписывал президент Владимир Зеленский с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

"Обязательства ЕС в области безопасности включают предполагаемую, долгосрочную и постоянную поддержку в сфере безопасности и обороны Украины, в частности через миссии Совместной политики безопасности и обороны, а также более широкие обязательства в сфере безопасности", – говорится в тексте соглашения, которое есть в распоряжении издания.

Ранее Зеленский анонсировал три договора безопасности, которые будут подписаны 27 июня, среди них одно — с ЕС. По данным The Guardian, остальные соглашения были заключены с Эстонией и Литвой.

Украина уже заключила соглашения о безопасности с 17 странами. Речь идет о Великобритании, Норвегии, Германии, Франции, Дании, Канаде, Италии, Нидерландах, Финляндии, Латвии, Испании, Бельгии, Португалии, Швеции, Исландии, Японии и США.

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