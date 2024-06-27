Україна підписала безпекові угоди з Євросоюзом, Естонією та Литвою

Це сталося на полях Саміту лідерів країн ЄС у Брюсселі 27 червня

Володимир Зеленський і Шарль Мішель (Фото: X)

Україна та Євросоюз 27 червня підписали безпекову угоду на полях Саміту лідерів країн блоку. Про це з Брюсселя передають журналісти DW.

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Угоду підписував президент Володимир Зеленський з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

"Зобов'язання ЄС у галузі безпеки включають передбачувану, довгострокову та сталу підтримку у сфері безпеки й оборони України, зокрема через місії Спільної політики безпеки й оборони, а також ширші зобов'язання у сфері безпеки", – йдеться у тексті угоди, яка є у розпорядженні видання.

Раніше Зеленський анонсував три безпекові угоди, які будуть підписані 27 червня, серед них одна — з ЄС. За даними The Guardian, решта угод були укладені з Естонією та Литвою.

Україна вже уклала безпекові угоди з 17 країнами. Йдеться про Велику Британію, Норвегію, Німеччину, Францію, Данію, Канаду, Італію, Нідерланди, Фінляндію, Латвію, Іспанію, Бельгію, Португалію, Швецію, Ісландію, Японію та США.

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