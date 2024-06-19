У Байдена відповіли, чи буде Трамп поважати угоду з Україною: Абсолютних гарантій не буває

Радник Білого дому Джейк Салліван заявив, що Байден розраховує бути президентом ще чотири роки

Дональд Трамп. Фото: DIEU-NIALO CHERY / EPA

Немає абсолютних гарантій, що якщо Дональд Трамп переобереться на посаду президента, то поважатиме безпекову угоду між Україною та США. Проте нинішній президент США Джо Байден продовжуватиме дотримуватися чинного підходу, заявив в інтерв'ю PBS радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван.

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Журналіст запитав: чи правда немає гарантій, що Трамп поважатиме двосторонній безпековий договір між Україною та США, якщо стане президентом знову.

Він відповів, що "у житті загалом і в демократії зокрема" ніколи не буває абсолютних гарантій: "Все може змінитися, лідери можуть змінитися, ситуації можуть змінитися".

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За його словами, все, що Байден може зробити, так це визначити курс і бачення того, що в інтересах національної безпеки США, НАТО та партнерства між Сполученими Штатами та Україною

Салліван зазначив, що такий підхід "історично служив Америці добре".

Радник додав: Байден збирається дотримуватися цього підходу, допоки він буде президентом, і розраховує обіймати цю посаду ще чотири роки.

13 червня президенти України та США уклали безпекову угоду на 10 років.

Документ містить положення про військову співпрацю, розбудову української армії, допомогу США у проведенні Україною реформ, необхідних для євро- та північноатлантичної інтеграції тощо.

Видання The Washington Post із посиланням на неназваних посадовців США заявило, що оскільки безпекова угода не буде ратифікована Конгресом, то будь-який наступний американський президент зможе скасувати її.

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