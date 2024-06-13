Трамп у випадку переобрання президентом США зможе скасувати безпекову угоду з Україною – WP

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Оскільки безпекова угода між Україною та США не буде ратифікована Конгресом, то будь-який наступний американський президент зможе скасувати її. Про це повідомило видання The Washington Post із посиланням на неназваних американських посадовців.

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Вони стверджують, що Дональд Трамп або будь-який майбутній президент зможе вийти з угоди, оскільки це не договір і документ не буде ратифікований Конгресом.

У разі перемоги Трампа на президентських виборах майбутнє угоди залишається незрозумілим, адже він часом висловлював скептицизм щодо підтримки України, заявляючи, що здатний припинити війну протягом 24 годин, зазначили співрозмовники The Washington Post.

Крім цього, Трамп наполягав на тому, щоб Європа взяла на себе більший тягар підтримки Києва. Але зрештою він також дав сигнал про свою згоду на ухвалення Конгресом допомоги Україні на $60 млрд.

12 червня радник американського президента з нацбезпеки Джейк Салліван на брифінгу повідомив, що США та Україна 13 червня підпишуть двосторонню безпекову угоду.

30 травня стало відомо, що за кілька днів до Саміту миру Зеленський та американський лідер Джо Байден підпишуть двосторонню безпекову угоду між країнами.

Аналогічні угоди були підписані з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Норвегією та Ісландією.

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