Трамп в случае переизбрания сможет отменить соглашение о безопасности с Украиной – WP

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Поскольку соглашение о безопасности между Украиной и США не будет ратифицировано Конгрессом, то любой следующий американский президент сможет отменить его. Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников.

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Они утверждают, что Дональд Трамп или любой будущий президент сможет выйти из соглашения, поскольку это не договор и документ не будет ратифицирован Конгрессом.

В случае победы Трампа на президентских выборах будущее соглашения остается неясным, ведь он иногда выражал скептицизм в вопросе поддержки Украины, заявляя, что способен прекратить войну в течение 24 часов, отметили собеседники The Washington Post.

Кроме этого, Трамп настаивал на том, чтобы Европа взяла на себя больше обязательств по поддержке Киева. Но, в конце концов, он также дал сигнал о своем согласии на принятие Конгрессом помощи Украине на $60 млрд.

12 июня советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге сообщил, что США и Украина 13 июня подпишут двустороннее соглашение о безопасности.

30 мая стало известно, что за несколько дней до Саммита мира Зеленский и американский лидер Джо Байден подпишут двустороннее соглашение о безопасности между странами.

Аналогичные соглашения были подписаны с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Норвегией и Исландией.

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