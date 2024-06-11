Палата представителей США готовит группу реагирования на случай победы Трампа на выборах

В Конгрессе США полагают, что новая рабочая группа поможет реагировать на действия будущей администрации Трампа

Дональд Трамп (Фото: Peter Foley/EPA)

Группа демократов в Палате представителей Конгресса США запускает новую рабочую группу для реагирования на возможную победу Дональда Трампа на выборах, которые пройдут осенью 2024 года на президентских выборах. Об этом заявил один из инициаторов плана конгрессмен Джаред Хаффман, передает Politico.

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Демократы рассказали, что они будут реагировать на "Проект 2025" – политический план для следующей президентской администрации США.

Американские законодатели считают, что необходимо создать специальную группу для реагирования на возможный второй срок Трампа.

Чиновники США хотят, чтобы их рабочая группа стала центром для членов Конгресса, групп адвокации и других для реагирования на действия будущей администрации Трампа.

Также демократы надеются, что это будет способствовать повышению осведомленности во время предвыборной кампании.

"Все это будет надвигаться на нас со скоростью света. И если мы будем идти по следам и реагировать на это, мы можем потерять нашу демократию. Поэтому нам нужно быть готовыми противостоять этому в режиме реального времени", – сказал Хаффман.

Он считает, что "было бы крайней политической ошибкой не быть готовым к тому, что происходит".

"Если Трамп победит, они говорят нам четче, чем когда-либо, что они собираются делать. Нам просто нужно понять это и отнестись к этому серьезно", – добавил конгрессмен.

15 мая Байден согласился на дебаты с Трампом, призвав его выбрать дату. В ответ Трамп заявил, что "готов и хочет провести дебаты в два предложенных срока – в июне и сентябре".

30 мая Трамп предложил Илону Маску роль своего советника, если станет новым президентом США.

31 мая суд присяжных в Нью-Йорке признал Трампа виновным по всем обвинениям по делу о финансовых махинациях.

1 июня Зеленский подверг критике идею Трампа относительно завершения войны в Украине благодаря территориальным уступкам РФ – считает, что это может навредить позиции США в мире.

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