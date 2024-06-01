Зеленский о словах Трампа по поводу уступок РФ: Неужели он хочет быть президентом-лузером

Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский считает, что намерения экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа завершить войну в Украине благодаря территориальным уступкам России могут навредить позиции США в мире. Об этом украинский лидер сказал в интервью изданию The Guardian.

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По словам Зеленского, никакие договоренности Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным не остановят войну, ведь ему "верить нельзя".

"Я не понимаю, неужели он хочет быть президентом-лузером? Представим себе, что Трамп стал президентом и решил закончить войну за счет Украины. Например, каким-то образом в диалоге получил подтверждение от Путина, что это стоп, это все. Украинцы не будут с этим мириться, но он может тогда сказать, что не дает нам никакой поддержки, а Украина без оружия не сможет воевать с многомиллионной армией", – заявил Зеленский.

Украинский лидер предположил, что если Путин после этих договоренностей не остановится и пойдет дальше, США перестанут быть лидером в мире. И тогда, по его словам, "на арену выйдут другие авторитарные лидеры других стран".

"И вот вам прекращение огня и начало того, о чем все боятся говорить. Это третья мировая война", – подчеркнул Зеленский.

В марте 2023 года Трамп заявил, что якобы сможет остановить российское вторжение в Украину "за 24 часа" после того, как снова станет президентом США.

7 апреля 2024 года издание WP со ссылкой на неназванных собеседников сообщило, что Трамп в частных разговорах рассказывал о "мирном плане", заключающемся в территориальных уступках агрессору.

На следующий день советник избирательной кампании Трампа назвал это "фейком". Зеленский по этому поводу тоже сказал, что не верит слухам.

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