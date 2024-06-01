Зеленський про заяви Трампа щодо поступок Росії: Невже він хоче бути президентом-лузером

Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Президент Володимир Зеленський вважає, що наміри експрезидента Сполучених Штатів Дональда Трампа завершити війну в Україні завдяки територіальним поступкам Росії можуть нашкодити позиції США у світі. Про це український лідер сказав у інтерв'ю виданню The Guardian.

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За словами Зеленського, ніякі домовленості Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним не зупинять війну, адже йому "вірити не можна".

"Я не розумію, невже він хоче бути президентом-лузером? Уявімо собі, що Трамп став президентом та вирішив закінчити війну за рахунок України. Наприклад, і якимось чином в діалозі отримав підтвердження від Путіна, що це стоп, це все. Українці не будуть з цим миритися, але він може тоді сказати, що не дає нам жодної підтримки, а Україна без зброї не зможе воювати з багатомільйонною армією", – заявив Зеленський.

Український лідер припустив, що якщо Путін після цих домовленостей не зупиниться і піде далі, то США перестануть бути лідером у світі. І тоді, за його словами, "на арену вийдуть інші авторитарні лідери інших країн".

"І ось вам припинення вогню і початок того, про що всі бояться говорити. Це третя світова війна", – наголосив Зеленський.

У березні 2023 року Трамп заявив, що нібито зможе зупинити російське вторгнення в Україну "за 24 години" після того, як знову стане президентом США.

7 квітня 2024 року видання WP із посиланням на неназваних співрозмовників повідомило, що Трамп у приватних розмовах розповідав про "мирний план", який полягає у територіальних поступках агресору.

Наступного дня радник виборчої кампанії Трампа назвав це "фейком". Зеленський із цього приводу теж сказав, що не вірить чуткам.

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