Зеленський вважає, що мирна угода з Росією буде "пасткою"

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський вважає, що мирна угода з РФ буде пасткою, оскільки російський диктатор Володимир Путін порушить її. Про це український лідер розповів в інтерв’ю виданню The Guardian.

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Він заявив, що перемовини з Росією є нереалістичними. А будь-яка мирна угода з РФ буде "пасткою", оскільки Путін порушить її і йому "не можна вірити".

Зеленський зазначив, що російський диктатор розпочав повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році, оскільки Захід "слабо" відреагував на окупацію Криму, а також захоплення частини Луганської та Донецької областей у 2014 році. Президент вважає, що Москва використає будь-яку паузу в бойових діях, щоб "зміцнити м’язи на полі бою", і рано чи пізно завдасть удару знову.

Глава держави стверджує, що війна Росії проти України схожа на Другу світову, але в менших масштабах, через "ідеологію російського фашизму". На його думку, "жорстка методологія" Путіна є такою самою, як і в нацистській Німеччині, і містить "масові страти, поховання і зґвалтування".

За його словами, російські окупанти навіть використовували "ті самі маршрути", що й гітлерівська армія, щоб захопити Київ. На його думку, якби Росія перемогла в Україні, Путін прагнув би змінити кордони в Європі, атакуючи інші держави.

15 квітня президент Польщі Дуда заявив, що наразі жодних розмов про мирні переговори між Україною та Росією немає – Київ має жорстку позицію щодо перемоги у війні.

17 травня Зеленський сказав, що Путіну не вигідний діалог з усім світом щодо України й у цьому питанні наразі "у нього немає дискомфорту".

27 травня Зеленський заявив, що Україна не підтримує залученість Росії до Саміту миру та інших подібних конференцій, адже до Путіна "жодної віри немає" в його бажанні врегулювати конфлікт.

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