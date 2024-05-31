Зеленский считает, что мирное соглашение с Россией будет "ловушкой"

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский считает, что мирное соглашение с РФ будет ловушкой, поскольку российский диктатор Владимир Путин нарушит его. Об этом украинский лидер рассказал в интервью изданию The Guardian.

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Он заявил, что переговоры с Россией нереалистичны. А любое мирное соглашение с РФ будет "ловушкой", поскольку Путин нарушит его и ему "нельзя верить".

Зеленский отметил, что российский диктатор начал полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году, поскольку Запад "слабо" отреагировал на оккупацию Крыма, а также захват части Луганской и Донецкой областей в 2014 году. Президент считает, что Москва использует любую паузу в боевых действиях, чтобы "укрепить мышцы на поле боя", и рано или поздно нанесет удар снова.

Глава государства утверждает, что война России против Украины похожа на Вторую мировую, но в меньших масштабах, из-за "идеологии российского фашизма". По его мнению, "жесткая методология" Путина такая же, как и в нацистской Германии, и содержит "массовые казни, захоронения и изнасилования".

По его словам, российские оккупанты даже использовали "те же маршруты", что и гитлеровская армия, чтобы захватить Киев. По его мнению, если бы Россия победила в Украине, Путин стремился бы изменить границы в Европе, атакуя другие государства.

15 апреля президент Польши Дуда заявил, что пока никаких разговоров о мирных переговорах между Украиной и Россией нет – Киев имеет жесткую позицию относительно победы в войне.

17 мая Зеленский сказал, что Путину не выгоден диалог со всем миром по Украине и в этом вопросе пока "у него нет дискомфорта".

27 мая Зеленский заявил, что Украина не поддерживает вовлеченность России в Саммит мира и другие подобные конференции, ведь к Путину "никакой веры нет" в его желании урегулировать конфликт.

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