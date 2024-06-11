Палата представників США готує групу реагування на випадок перемоги Трампа на виборах

У Конгресі США вважають, що нова робоча група допоможе реагувати на дії майбутньої адміністрації Трампа

Дональд Трамп (Фото: Peter Foley/EPA)

Група демократів у Палаті представників Конгресу США запускає нову робочу групу для реагування на можливу перемогу Дональда Трампа на президентських виборах, що пройдуть восени 2024 року. Про це заявив один з ініціаторів плану конгресмен Джаред Хаффман, передає Politico.

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Демократи розповіли, що вони реагуватимуть на "Проєкт 2025" – політичний план для наступної президентської адміністрації США.

Американські законодавці вважають, що потрібно створити спеціальну групу для реагування на можливий другий термін Трампа.

Посадовці США хочуть, щоб їхня робоча група стала центром для членів Конгресу, адвокаційних груп та інших для реагування на дії майбутньої адміністрації Трампа.

Також демократи сподіваються, що це сприятиме підвищенню обізнаності під час передвиборчої кампанії.

"Все це буде насуватися на нас зі швидкістю світла. І якщо ми будемо йти за слідами і реагувати на це, ми можемо втратити нашу демократію. Тому нам потрібно бути готовими протистояти цьому в режимі реального часу", – сказав Хаффман.

Він вважає, що "було б крайньою політичною помилкою не бути готовим до того, що відбувається".

"Якщо Трамп переможе, вони говорять нам чіткіше, ніж будь-коли, що вони збираються робити. Нам просто потрібно зрозуміти це і поставитися до цього серйозно", – додав конгресмен.

15 травня Байден погодився на дебати з Трампом, закликавши його вибрати для цього дати. У відповідь Трамп заявив, що "готовий і хоче провести дебати у два запропоновані терміни – у червні та вересні".

30 травня Трамп запропонував Ілону Маску роль свого радника, якщо переобереться новим президентом США.

31 травня суд присяжних у Нью-Йорку визнав Трампа винним за всіма звинуваченнями у справі про фінансові махінації.

1 червня Зеленський розкритикував ідею Трампа щодо завершення війни в Україні завдяки територіальним поступкам РФ – вважає, що це може нашкодити позиції США у світі.

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