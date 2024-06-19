У Байдена ответили, будет ли Трамп уважать договор с Украиной: Абсолютных гарантий нет
Нет абсолютных гарантий, что если Дональд Трамп переизберется на пост президента, то будет уважать соглашение о безопасности между Украиной и США. Однако нынешний президент США Джо Байден будет продолжать придерживаться действующего подхода, заявил в интервью PBS советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.
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Журналист спросил: правда ли нет гарантий, что Трамп будет уважать двусторонний договор безопасности между Украиной и США, если станет президентом снова.
Он ответил, что "в жизни вообще и в демократии в частности" никогда не бывает абсолютных гарантий: "Все может измениться, лидеры могут измениться, ситуации могут измениться".
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По его словам, все, что может сделать Байден, так это определить курс и видение того, что в интересах национальной безопасности США, НАТО и партнерства между Соединенными Штатами и Украиной
Салливан отметил, что такой подход "исторически служил Америке хорошо".
Советник добавил: Байден собирается придерживаться этого подхода, пока он будет президентом, и рассчитывает занимать этот пост еще четыре года.
- 13 июня президенты Украины и США заключили соглашение о безопасности на 10 лет.
- Документ содержит положения о военном сотрудничестве, развитии украинской армии, помощи США в проведении Украиной реформ, необходимых для евро- и североатлантической интеграции.
- Издание The Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников США заявило, что поскольку безопасное соглашение не будет ратифицировано Конгрессом, то любой последующий американский президент сможет отменить его.
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