За одну ніч РФ застосувала майже 40 "шахедів". Зеленський закликав посилити далекобійність України
Лише за одну ніч проти 21 липня російська армія застосувала проти України майже 40 "шахедів". Про це заявив президент Володимир Зеленський та акцентував – Україні потрібен надійний захист.
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Президент наголосив – важливо, що більшість цих "шахедів" збили Сили оборони.
"Коли щодобово російська авіація запускає понад сотню керованих бомб проти наших міст і сіл, проти наших фронтових позицій – нам потрібен надійний захист і від них", – акцентував він.
Зеленський зауважив, що достатня далекобійність України має бути справедливою відповіддю на російський терор.
- У ніч проти 21 липня Росія вкотре спробувала вдарити по столиці дронами: всі вони були знищені на підступах до Києва.
- В цю ніч Сили оборони збили 35 "шахедів" з 39.
- Внаслідок нічної російської атаки "шахедами" на Київ у ніч проти 20 липня у Соломʼянському районі зафіксовано падіння фрагментів ворожого дрона.
- У ту ніч Сили оборони знищили 13 з 16 безпілотників, один із яких був невстановленого типу.
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