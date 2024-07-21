За одну ніч РФ застосувала майже 40 "шахедів". Зеленський закликав посилити далекобійність України

У ніч проти 21 липня Росія вкотре спробувала вдарити по столиці дронами

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Лише за одну ніч проти 21 липня російська армія застосувала проти України майже 40 "шахедів". Про це заявив президент Володимир Зеленський та акцентував – Україні потрібен надійний захист.

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Президент наголосив – важливо, що більшість цих "шахедів" збили Сили оборони.

"Коли щодобово російська авіація запускає понад сотню керованих бомб проти наших міст і сіл, проти наших фронтових позицій – нам потрібен надійний захист і від них", – акцентував він.

Зеленський зауважив, що достатня далекобійність України має бути справедливою відповіддю на російський терор.

У ніч проти 21 липня Росія вкотре спробувала вдарити по столиці дронами: всі вони були знищені на підступах до Києва.

В цю ніч Сили оборони збили 35 "шахедів" з 39.

Внаслідок нічної російської атаки "шахедами" на Київ у ніч проти 20 липня у Соломʼянському районі зафіксовано падіння фрагментів ворожого дрона.

У ту ніч Сили оборони знищили 13 з 16 безпілотників, один із яких був невстановленого типу.

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