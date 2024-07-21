За ночь РФ применила около 40 "шахедов". Зеленский призвал усилить дальнобойность Украины

В ночь на 21 июля Россия в очередной раз попыталась ударить по столице дронами.

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Только за одну ночь на 21 июля российская армия применила против Украины почти 40 "шахедов". Об этом заявил президент Владимир Зеленский и призвал акцентировать внимание – Украине нужна надежная защита.

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Президент подчеркнул – важно, что большинство этих "шахедов" сбили Силы обороны.

"Когда ежесуточно российская авиация запускает более сотни управляемых бомб против наших городов и сел, против наших фронтовых позиций – нам нужна надежная защита и от них", – акцентировал он.

Зеленский отметил, что достаточная дальнобойность Украины должна быть справедливым ответом на российский террор.

В ночь на 21 июля Россия в очередной раз попыталась ударить по столице дронами: все они были уничтожены на подступах к Киеву.

В эту ночь Силы обороны сбили 35 "шахедов" из 39.

В результате ночной российской атаки "шахедами" на Киев в ночь на 20 июля в Соломенском районе зафиксировано падение фрагментов вражеского дрона.

В ту ночь Силы обороны уничтожили 13 из 16 беспилотников, один из которых не был установленного типа.

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