За ночь РФ применила около 40 "шахедов". Зеленский призвал усилить дальнобойность Украины
Только за одну ночь на 21 июля российская армия применила против Украины почти 40 "шахедов". Об этом заявил президент Владимир Зеленский и призвал акцентировать внимание – Украине нужна надежная защита.
Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp
Президент подчеркнул – важно, что большинство этих "шахедов" сбили Силы обороны.
"Когда ежесуточно российская авиация запускает более сотни управляемых бомб против наших городов и сел, против наших фронтовых позиций – нам нужна надежная защита и от них", – акцентировал он.
Зеленский отметил, что достаточная дальнобойность Украины должна быть справедливым ответом на российский террор.
- В ночь на 21 июля Россия в очередной раз попыталась ударить по столице дронами: все они были уничтожены на подступах к Киеву.
- В эту ночь Силы обороны сбили 35 "шахедов" из 39.
- В результате ночной российской атаки "шахедами" на Киев в ночь на 20 июля в Соломенском районе зафиксировано падение фрагментов вражеского дрона.
- В ту ночь Силы обороны уничтожили 13 из 16 беспилотников, один из которых не был установленного типа.
Читайте также: Может ли Россия разрушить Киевскую плотину – и какие последствия