Зеленский: Закончить горячую фазу войны можно попробовать до конца года, не только оружием

Президент считает, что можно давить на Россию и договориться о дипломатическом урегулировании

Владимир Зеленский (Фото: Leszek Szymanski / EPA)

Президент Владимир Зеленский заявил, что с поддержкой партнеров Украина может попытаться "завершить горячую стадию войны" до конца 2024 года, следуя формату Саммита мира. Возвращать все украинские территории можно не только вооруженным, но и дипломатическим путем, рассказал он в интервью британскому вещателю BBC.

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"Я считаю, что если мы будем объединены и будем идти, например, по формату Саммита мира, мы можем закончить горячую стадию войны. Мы можем попытаться это сделать до конца этого года", – сказал глава государства.

По его словам, если подготовленный мирный план приведет к окончанию горячей стадии войны, то это "будет очень правильно и очень сильно".

Зеленский отметил, что мирный план должен быть создан совместно с партнерами Украины – и это зависит от их желания, чтобы "никто не играл в свои инициативы окончания войны".

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Также завершение горячей фазы войны будет зависеть от давления партнеров на Россию, чтобы она согласилась "садиться и думать об окончании войны", отметил президент.

"Это не значит, что надо отвоевать силой все территории. Я считаю, что сила дипломатии может помочь. Да, надо быть сильными на поле боя. Желательно не отступать, желательно стоять, а еще желательнее провести какие-то шаги, которые ослабят Россию, и она начнет отступать, [которые] ослабят Россию на поле боя", – сказал он.

Зеленский объяснил: это даст более сильные позиции за столом переговоров, однако это не значит, что надо возвращать все украинские территории исключительно военным путем.

По мнению президента, благодаря "силе дипломатии, силе и превосходству всего мира" можно давить на Россию и договориться о дипломатическом урегулировании.

По результатам Глобального саммита мира 15-16 июня в Швейцарии было заключено итоговое коммюнике о ядерной и продовольственной безопасности, освобождении пленных. Также в тексте говорится о "привлечении и диалоге между всеми сторонами" для достижения мира.

28 июня Зеленский заявил, что Украина подготовит детальный план окончания войны и презентует его всем партнерам в этом году, в то же время страна увеличивает производство вооружений, чтобы быть сильной на поле боя.

30 июня Зеленский заявил, что Украина может вести переговоры с Россией через посредников, и в качестве примера привел формат Черноморской зерновой инициативы.

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