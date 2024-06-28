Зеленский: Украина готовит план окончания войны и наращивает производство вооружений

"То есть это две параллельные вещи: быть сильными на поле боя и разработать план, понятный план, детальный план", – пояснил президент

Президентка Словении Наташа Пирц-Муцар и президент Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Украина подготовит детальный план окончания войны и представит его всем партнерам в этом году, а в то же время страна увеличивает производство вооружений, чтобы быть сильной на поле боя. Это две параллельные истории, рассказал президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Словении Наташей Пирц-Муцар.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

"Конечно, Украина будет решать [сама, когда будет говорить о мирных переговорах], но если бы все зависело только от Украины – никакой войны не было бы. К сожалению, оккупант – Россия, и Путин захотел войны. И пока он не хочет ее заканчивать" , – заявил украинский лидер.

По его словам, дипломатический путь – инициатива Украины, поскольку она является жертвой в этой войне.

После Глобального саммита мира ведется работа над тремя детальными планами по энергетике, продовольственной безопасности и обменам – президент уверен, что эти вопросы удастся решить.

По крайней мере, заявил Зеленский, Украина в ближайшее время подготовит детальный совокупный план, в котором будут разработаны все остальные пункты формулы мира – этот документ предоставят всем украинским партнерам.

"Для нас очень важно показать план окончания войны, который будет поддержан большинством мира. Это дипломатический путь, над которым мы работаем", – пояснил он.

Читайте также: "Ударился о стену Глобального Юга". Почему страны БРИКС не поддержали коммюнике Саммита мира

В то же время президент добавил, что не все зависит от Украины, и в стране увеличивается производство технологий, дронов, средств радиоэлектронной борьбы и артиллерии: "Потому что мы должны быть сильными на поле боя".

Это делается не от желания сражаться, а потому, что для мира Украина должна быть сильной, отметил украинский лидер.

"Потому что Россия, кроме силы, ничего не понимает, а кроме сильных никого не уважает. То есть это две параллельные вещи: быть сильными на поле боя и разработать план, понятный план, детальный план. И он будет готов в этом году", – подытожил Зеленский.

Читайте также: В Украине работают полтысячи предприятий ОПК, задействованы 300 000 человек – Зеленский

По результатам Глобального саммита мира 15-16 июня в Швейцарии было заключено итоговое коммюнике: о ядерной и продовольственной безопасности, освобождении пленных. Также в тексте говорится о "привлечении и диалоге между всеми сторонами" для достижения мира.

27 июня на Саммите лидеров ЕС Зеленский заявил: в течение месяцев нужно подготовить детализированный план, чтобы возложить его на стол переговоров на следующем Глобальном саммите мира, потому что Украина не хочет, чтобы война длилась годами .

Пирц-Муцар прибыла в Украину утром 28 июня, приняла участие в памяти погибших защитников и гражданских жителей.

Читайте также: Зеленский и Сырский в День Конституции: Самая главная обязанность – защищать Украину