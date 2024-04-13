В Украине работают полтысячи предприятий ОПК, задействованы 300 000 человек – Зеленский

Уже сейчас другие страны заинтересованы в украинском оружии и совместной работе, подчеркнул Зеленский

Владимир Зеленский (Фото - ОП)

Сейчас в Украине работают 500 оборонных предприятий – почти 300 000 человек. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, поздравляя причастных с Днем работника оборонно-промышленного комплекса.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Сегодня один из тех дней, когда благодарность должна быть главным чувством. Сегодня ваш профессиональный день. День всех, кто организует, проектирует, строит нашу украинскую силу. Каждый в мире видит эту силу – силу нашего государства", – сказал Зеленский.

Он отметил, что сейчас в Украине работают 500 предприятий оборонно-промышленного комплекса, в этом приоритетном производстве задействованы около 300 000 человек. Именно они производят отечественные снаряды, пушки, минометы, бронетехнику, противотанковые комплексы, системы радиоэлектронной борьбы и многое другое.

"Уже сейчас другие страны заинтересованы в нашем оружии и в том, чтобы мы работали вместе. Ведь без нашей силы не будет полноценной силы ЕС и НАТО. Украина обязательно добьется безопасности для себя и поможет другим сохранить и сохранять безопасность", – сказал президент.

1 марта глава Минстратегпрома Камышин заявил, что возможности украинской оборонной промышленности в несколько раз превышают финансирование – Украина способна производить больше, но не имеет на это средств.

12 апреля правительство приняло решение, которое позволит профинансировать закупку средств РЭБ для объектов критической инфраструктуры.

Читайте также: ОПК России могут предоставить ей преимущество над Украиной в 2024 году – Британия