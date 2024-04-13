В Україні працюють півтисячі оборонних підприємств, задіяні 300 000 людей – Зеленський

Уже зараз інші країни зацікавлені в українській зброї і у спільній роботі, наголосив Зеленський

Володимир Зеленський (Фото - ОП)

Наразі в Україні працюють 500 оборонних підприємств – майже 300 000 людей. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, вітаючи причетних із Днем працівника оборонно-промислового комплексу.

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"Сьогодні один із тих днів, коли вдячність має бути головним почуттям. Сьогодні ваш професійний день. День усіх, хто організовує, проєктує, будує нашу українську силу. Кожен у світі бачить цю силу – силу нашої держави", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що зараз в Україні працюють 500 підприємств оборонно-промислового комплексу, у цьому пріоритетному виробництві задіяні майже 300 000 людей. Саме вони виробляють вітчизняні снаряди, гармати, міномети, бронетехніку, протитанкові комплекси, системи радіоелектронної боротьби та багато іншого.

"Уже зараз інші країни зацікавлені в нашій зброї і в тому, щоб ми працювали разом. Адже без нашої сили не буде повноцінної сили ЄС і НАТО. Україна обовʼязково досягне безпеки для себе і допоможе іншим зберегти й зберігати безпеку", – сказав президент.

1 березня глава Мінстратегпрому Камишін заявив, що можливості української оборонної промисловості в кілька разів перевищують фінансування - Україна здатна виробляти більше, але не має на це коштів.

12 квітня уряд ухвалив рішення, яке дозволить профінансувати закупівлю засобів РЕБ для об’єктів критичної інфраструктури.

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