Спроможності ОПК Росії можуть надати їй перевагу над Україною у 2024 році – Британія

Але оборонно-промисловий комплекс РФ не може забезпечити всі свої потреби у війні, повідомляє Міноборони Великої Британії

Знищений російський танк (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російський оборонно-промисловий комплекс (ОПК) не може забезпечити всі свої потреби у війні проти України, однак здатний надати Росії перевагу до кінця цього року. Про це повідомляється у розвідувальному звіті Міністерства оборони Великої Британії.

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У звіті стверджується, що минулого року російський ОПК наростив виробництво шляхом збільшення кількості працівників. Станом на початок березня на підприємствах оборонної промисловості РФ працюють 3,5 млн людей. Також розвідка зафіксувала збільшення кількості змін, розширення виробничих ліній та повернення до експлуатації виробництв, які простоювали.

Значна частина нарощування виробництва припадає на модернізацію наявних потужностей, а не шляхом запуску нових. Зокрема, більшість танків, випущених у 2023 році, становлять відремонтовані машини, повідомили в розвідці.

"Виробництво артилерійських боєприпасів різко зросло у 2023 році й, швидше за все, буде збільшуватися у 2024 році. Проте виробництво боєприпасів, ймовірно, досягне піка протягом наступних 12 місяців", – говориться в повідомленні.

Хоча ОПК держави-агресора не здатний повністю забезпечити власні потреби у війні, однак РФ "майже напевно" може мати перевагу над Україною у 2024 році, резюмували в британському Міноборони.

13 грудня 2023 року Зеленський заявив, що наразі постачання Росії зброї від диктаторських країн відбувається ритмічніше, ніж постачання військової допомоги Україні від демократій світу.

19 грудня в ГУР повідомили, що зараз Росія виробляє більше ракет, ніж до великої війни. Однак ці обсяги не дозволяють окупантам накопичувати зброю.

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