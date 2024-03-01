Возможности ОПК России могут предоставить ей превосходство над Украиной в 2024-м – Британия

Но оборонно-промышленный комплекс РФ не может обеспечить все свои потребности в войне, сообщает Минобороны Великобритании

Уничтоженный российский танк (Фото: Генштаб ВСУ)

Российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) не может обеспечить все свои потребности в войне против Украины, однако способен предоставить России преимущество до конца этого года. Об этом сообщается в разведывательном отчете Министерства обороны Великобритании.

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В отчете утверждается, что в прошлом году российский ОПК нарастил производство путем увеличения численности работников. По состоянию на начало марта на предприятиях оборонной промышленности РФ работают 3,5 млн человек. Также разведка зафиксировала увеличение количества смен, расширение производственных линий и возврат к эксплуатации простаивающих производств.

Значительная часть наращивания производства приходится на модернизацию имеющихся мощностей, а не запуска новых. В частности, большинство танков, выпущенных в 2023 году, составляют отремонтированные машины, сообщили в разведке.

"Производство артиллерийских боеприпасов резко возросло в 2023 году и, скорее всего, будет увеличиваться в 2024 году. Однако производство боеприпасов, вероятно, достигнет пика в течение следующих 12 месяцев", – говорится в сообщении.

Хотя ОПК государства-агрессора не способен полностью обеспечить собственные потребности в войне, однако РФ "почти наверняка" может иметь преимущество над Украиной в 2024 году, резюмировали в британском Минобороны.

13 декабря 2023 года Зеленский заявил, что в настоящее время поставка России оружия от диктаторских стран происходит ритмичнее, чем поставка военной помощи Украине от демократий мира.

19 декабря в ГУР сообщили, что сейчас Россия производит больше ракет, чем до войны. Однако эти объемы не позволяют оккупантам накапливать оружие.

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