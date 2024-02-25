ОП: Без західних деталей Росія не зможе виробляти зброю – працюємо над цим

За словами представника ОП, попри те, що Росія використовує імпортовані деталі – не варто недооцінювати їхні спроможності

Владислав Власюк (Фото: відкриті джерела)

Радник керівника Офісу президента з санкційної політики Владислав Власюк заявив, що наразі Україна концентрується на забороні постачання західних технологій до Російської Федерації, адже без імпортних деталей росіяни не зможуть вготовляти зброю. Під час форуму "Україна. Рік 2024" він також наголосив, що не варто недооцінювати російський ВПК.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Власюк зазначив, що десятки років Росія отримувала багато мікроелектроніки із західного світу, тому наразі Україна концентрується на тому, щоб РФ не могла виробляти свою зброю.

"Росія без західних технологій практично не зможе виробляти власну зброю. Ця зброя буде менш якісною та в меншій кількості", – сказав він.

За словами представника ОП, попри те, що Росія використовує імпортовані деталі – не варто недооцінювати їхні спроможності. Він наголосив, що в агресора – потужний ВПК, Росія переформатувала свою економіку та виробляє багато зброї.

"Припинення постачання західних технологій – це одне з ключових питань санкційної політики, ми бачимо тут суттєві успіхи у роботі з партнерами та країнами глобального півдня", – наголосив Власюк.

Сьогодні ж начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що у російських окупантів немає ракет іранського виробництва.

20 лютого британська дослідницька організація Conflict Armament Research виявила у північнокорейській балістичній ракеті, якою російські військові атакували Харків у січні, сотні компонентів виробництва США та країн Європи.

23 лютого міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі оголосила про нові санкції проти Росії. В санкційний список потрапили компанії, які постачають компоненти для ракет типу "калібр" і безпілотників, а також надають страхові, ремонтні та дослідницькі послуги міністерству оборони РФ.

Читайте також: Росія б'є по Україні ракетами з Північної Кореї. В ООН заявили, що не можуть це перевірити