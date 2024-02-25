ОП: Без западных деталей Россия не сможет производить оружие – работаем над этим

По словам представителя ОП несмотря на то, что Россия использует импортируемые детали, не стоит недооценивать их способности

Владислав Власюк (Фото: открытые источники)

Советник руководителя Офиса президента по санкционной политике Владислав Власюк заявил, что сейчас Украина концентрируется на запрете поставок западных технологий в Российскую Федерацию, ведь без импортных деталей россияне не смогут изготавливать оружие. Во время форума "Украина. Год 2024" он также отметил, что не стоит недооценивать российский ВПК.

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Васюк отметил, что десятки лет Россия получала много микроэлектроники из западного мира, поэтому сейчас Украина концентрируется на том, чтобы РФ не могла производить свое оружие.

"Россия без западных технологий практически не сможет производить собственное оружие. Это оружие будет менее качественным и в меньшем количестве", – сказал он.

По словам представителя ОП, несмотря на то, что Россия использует импортируемые детали – не стоит недооценивать их способности. Он отметил, что у агрессора – мощный ВПК, Россия переформатировала свою экономику и производит много оружия.

"Прекращение поставок западных технологий – это один из ключевых вопросов санкционной политики, мы видим здесь существенные успехи в работе с партнерами и странами глобального юга", – подчеркнул Власюк.

Сегодня же начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что у российских оккупантов нет ракет иранского производства.

20 февраля британская исследовательская организация Conflict Armament Research обнаружила в северокорейской баллистической ракете, которой российские военные атаковали Харьков в январе, сотни компонентов производства США и стран Европы.

23 февраля министерша иностранных дел Канады Мелани Жоли объявила о новых санкциях против России. В санкционный список попали компании, поставляющие компоненты для ракет типа "калибр" и беспилотников, а также оказывающие страховые, ремонтные и исследовательские услуги министерству обороны РФ.

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