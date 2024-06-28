Зеленський: Україна готує детальний план закінчення війни та нарощує виробництво озброєнь

"Тобто це дві паралельні речі: бути сильними на полі бою і розробити план, зрозумілий план, детальний план", – пояснив президент

Президентка Словенії Наташа Пірц Мусар і президент Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Україна підготує детальний план закінчення війни та презентує його всім партнерам цього року, а водночас країна збільшує виробництво озброєнь, аби бути сильною на полі бою. Це дві паралельні історії, розповів президент Володимир Зеленський на пресконференції з президенткою Словенії Наташею Пірц Мусар.

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"Авжеж Україна буде вирішувати [сама, коли говоритиме про мирні перемовини], але якби все залежало тільки від України – ніякої війни не було б. На жаль, окупант – Росія, і Путін захотів війни. І поки що він не хоче її закінчувати", – заявив український лідер.

За його словами, дипломатичний шлях – ініціатива України, оскільки вона є жертвою у цій війні.

Після Глобального саміту миру триває робота над трьома детальними планами щодо енергетики, продовольчої безпеки й обмінів – президент упевнений, що ці питання вдасться вирішити.

Принаймні, заявив Зеленський, Україна найближчим часом підготує детальний сукупний план, у якому будуть розроблені й усі інші пункти формули миру – цей документ нададуть усім українським партнерам.

"Для нас дуже важливо показати план закінчення війни, який буде підтриманий більшістю світу. Це дипломатичний шлях, над яким ми працюємо", – пояснив він.

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Водночас президент додав, що не все залежить від України, і в країні збільшується виробництво для технологій, дронів, засобів радіоелектронної боротьби й артилерії: "Тому що ми повинні бути сильними на полі бою".

Це робиться не від бажання воювати, а тому, що для миру Україна повинна бути сильною, зазначив український лідер.

"Тому, що Росія окрім сили нічого не розуміє, а окрім сильних, нікого не поважає. Тобто це дві паралельні речі: бути сильними на полі бою і розробити план, зрозумілий план, детальний план. І він буде готовий у цьому році", – підсумував Зеленський.

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За результатами Глобального саміту миру 15-16 червня у Швейцарії було укладено підсумкове комюніке: про ядерну та продовольчу безпеку, звільнення полонених. Також у тексті йдеться про "залучення та діалогу між усіма сторонами" для досягнення миру.

27 червня на Саміті лідерів ЄС Зеленський заявив: упродовж місяців треба підготувати деталізований план, щоб покласти його на стіл перемовин на наступному Глобальному саміті миру, бо Україна не хоче, щоб війна тривала роками.

Пірц Мусар прибула до України вранці 28 червня, узяла участь у вшануванні пам'яті загиблих захисників і цивільних мешканців.

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