Зеленський: Україна готує детальний план закінчення війни та нарощує виробництво озброєнь
Україна підготує детальний план закінчення війни та презентує його всім партнерам цього року, а водночас країна збільшує виробництво озброєнь, аби бути сильною на полі бою. Це дві паралельні історії, розповів президент Володимир Зеленський на пресконференції з президенткою Словенії Наташею Пірц Мусар.
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"Авжеж Україна буде вирішувати [сама, коли говоритиме про мирні перемовини], але якби все залежало тільки від України – ніякої війни не було б. На жаль, окупант – Росія, і Путін захотів війни. І поки що він не хоче її закінчувати", – заявив український лідер.
За його словами, дипломатичний шлях – ініціатива України, оскільки вона є жертвою у цій війні.
Після Глобального саміту миру триває робота над трьома детальними планами щодо енергетики, продовольчої безпеки й обмінів – президент упевнений, що ці питання вдасться вирішити.
Принаймні, заявив Зеленський, Україна найближчим часом підготує детальний сукупний план, у якому будуть розроблені й усі інші пункти формули миру – цей документ нададуть усім українським партнерам.
"Для нас дуже важливо показати план закінчення війни, який буде підтриманий більшістю світу. Це дипломатичний шлях, над яким ми працюємо", – пояснив він.
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Водночас президент додав, що не все залежить від України, і в країні збільшується виробництво для технологій, дронів, засобів радіоелектронної боротьби й артилерії: "Тому що ми повинні бути сильними на полі бою".
Це робиться не від бажання воювати, а тому, що для миру Україна повинна бути сильною, зазначив український лідер.
"Тому, що Росія окрім сили нічого не розуміє, а окрім сильних, нікого не поважає. Тобто це дві паралельні речі: бути сильними на полі бою і розробити план, зрозумілий план, детальний план. І він буде готовий у цьому році", – підсумував Зеленський.
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- За результатами Глобального саміту миру 15-16 червня у Швейцарії було укладено підсумкове комюніке: про ядерну та продовольчу безпеку, звільнення полонених. Також у тексті йдеться про "залучення та діалогу між усіма сторонами" для досягнення миру.
- 27 червня на Саміті лідерів ЄС Зеленський заявив: упродовж місяців треба підготувати деталізований план, щоб покласти його на стіл перемовин на наступному Глобальному саміті миру, бо Україна не хоче, щоб війна тривала роками.
- Пірц Мусар прибула до України вранці 28 червня, узяла участь у вшануванні пам'яті загиблих захисників і цивільних мешканців.
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