Зеленський та Сирський у День Конституції: Найголовніший обов'язок – захищати Україну

Президент Володимир Зеленський та головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський у День Конституції 28 червня нагадали українцям, що захист країни є їхнім ключовим обов'язком.

"Перше слово першої статті нашої Конституції – "Україна". І з перших хвилин війни мільйони людей довели, що для них Україна справді на першому місці. Всі, хто думав у першу чергу не про себе. Хто розуміє, що в часи війни на перший план виходить ключовий обов’язок", – заявив Зеленський.

Він додав, що 17-та стаття Конституції – захист України є "найважливішою функцією держави і справа всього українського народу".

"Шануючи права – мусимо не забувати про обв’язки. Ніхто крім нас не захистить Україну! Тому, закликаю усіх громадян ставати до лав Сил оборони", – написав головком Сирський.

Our Constitution's first article begins with the word "Ukraine."



And from the first minutes of the war, millions of people demonstrated that Ukraine was their top priority.



Everyone who thought, first and foremost, not of themselves. Who understands that in times of war, a… pic.twitter.com/IbC8jmZm0d