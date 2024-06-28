Зеленський та Сирський у День Конституції: Найголовніший обов'язок – захищати Україну
Фото: ЕРА/Filip Singer

Президент Володимир Зеленський та головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський у День Конституції 28 червня нагадали українцям, що захист країни є їхнім ключовим обов'язком. 

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"Перше слово першої статті нашої Конституції – "Україна". І з перших хвилин війни мільйони людей довели, що для них Україна справді на першому місці. Всі, хто думав у першу чергу не про себе. Хто розуміє, що в часи війни на перший план виходить ключовий обов’язок", – заявив Зеленський.

Він додав, що 17-та стаття Конституції – захист України є "найважливішою функцією держави і справа всього українського народу".

"Шануючи права – мусимо не забувати про обв’язки. Ніхто крім нас не захистить Україну! Тому, закликаю усіх громадян ставати до лав Сил оборони", – написав головком Сирський.

  • Станом на 27 червня 2 млн 430 000 українців оновили свої дані військовозобов’язаних, призовників і резервістів, серед них 1 млн 852 000 – через застосунок "Резерв+". 

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