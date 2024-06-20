День Конституції України 2024: головне про свято та чи буде вихідний

Коли та як ухвалювали Конституцію в незалежній Україні

Фото: Вінницька обласна військова адміністрація

Коли святкуємо День Конституції України

День Конституції України святкується щороку 28 червня. Конституція сучасної незалежної України була ухвалена в 1996 році. На знак її ухвалення того самого дня, 28 червня, було встановлено свято.

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Від здобуття незалежності 1991 року Україна користувалася старим законом. І лише за 5 років Верховна Рада другого скликання, пропрацювавши усю ніч на 28 червня, ухвалила нову Конституцію. Вона набула чинності одразу в цей день.

Що треба знати про Конституцію України

Конституція України – головний державний закон України. Всі інші закони та положення опираються та підпорядковуються їй. Саме вона має найвищу юридичну силу.

Нова ухвалена Радою Конституція від 1996 року закріпила правові норми незалежної України, суверенітет та територіальну цілісність. Ухвалення Конституції підвищило авторитет України на міжнародному рівні.

Початком створення конституційного процесу в Україні вважається затвердження Пакту Конституції прав і вольностей Війська Запорозького Пилипом Орликом 5 квітня 1710 року. Вважається, що цей документ був першою Європейською Конституцією у сучасному її розумінні.

Чи буде вихідний на День Конституції 2024

День Конституції є офіційним державним вихідним. Але на час воєнного стану всі святкові вихідні дні скасовано. Оскільки 28 червня цього року припадає на п’ятницю, то День Конституції буде робочим днем.

Приватні компанії можуть надати своїм працівникам вихідний день на власний розсуд, тож він може бути за згодою керівництва.