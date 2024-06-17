День усіх святих народу українського: дата у 2024 році, що можна і не можна робити

Фото: Київська Архиєпархія УГКЦ

Коли День усіх святих українського народу

День усіх святих українського народу є перехідним святом і завжди відзначається наступної неділі після Трійці. У 2024 році випадає на 30 червня. Свято вираховують від Зіслання Святого Духа, також це восьмий тиждень від Великодня.

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Історія неділі всіх святих українського народу

Свято було визначене рішенням Синоду єпископів української церкви від 1991 року. День всіх святих українського народу вшановує пам’ять усіх святих українців, що просвітили шлях християнства. День присвячений усім святим, зокрема, невідомим, чиї діяння служили на благо церкві та українцям.

За давніми християнськими традиціями до святих зараховували мучеників, але пізніше списки святих поповнювалися й іншими людьми.

Що означає День всіх святих землі української

Церковне свято всіх святих української землі набуло особливого значення під час війни. Адже релігія завжди була інструментом впливу Російської імперії. Так, Московський патріархат спочатку анексував найкращих українських культурних та релігійних діячів, які фактично створили російську церкву.

Історик Олександр Алфьоров в інтерв'ю LIGA.net розповів, як українські діячі стали постулатами Російської імперії. Окрім історичного аспекту, українці були вагомими персоналіями і в культурному та релігійному аспектах.

Як приклад, у XVIII столітті архипастирями російської церкви стали українці – митрополит Степан Яворський та Феофілакт Лопатинський. Згодом російська церква канонізувала українських святих Дмитра Туптала (Дмитрій Ростовський), Петра Могилу, князя Володимира Великого, княгиню Ольгу, святих Антонія та Феодосія Печерських та інших. Крім того, український святий і герой билин Ілля Муровлянин з села Моровійськ біля Чернігова став Іллею Муромцем.

Така фальсифікація не єдина. День всіх святих українського народу окрім церковної традиції нагадує про важливість національної ідентичності.

Що можна і не можна робити у День усіх святих землі української

В неділю всіх святих українського народу традиційно ходять до церкви на богослужіння. Обов’язковою вважається молитва цього дня. Необхідно молитися своїм покровителям за здоров’я рідних та упокій померлих. День треба проводити у світлих і добрих думках.

День усіх святих завершує Зелені свята – так звану Троїцьку седмицю. Тому у православній традиції це свято вважається сприятливим для заручин чи одружень. Проте в народі вірять, що у наступну неділю після Трійці не можна кудись їхати, залишати відчиненими двері та переїжджати.