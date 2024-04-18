Зелені свята 2024 за новим календарем: дата, звичаї, що святять у церкві на Трійцю

Коли Зелені свята у православних та греко-католиків у 2024 році

Фото: Національний університет водного господарства та природокористування

Що означають Зелені свята – День Святої Трійці

День Святої Трійці – одне з дванадцяти найбільших свят у християн. Свою назву свято отримало на честь сходження Святого Духа на апостолів, яке їм обіцяв Ісус Христос перед своїм Вознесінням на небеса. Таким чином це свято позначає явлення людям Всевишнього в усіх трьох іпостасях, як Святої Трійці: у вигляді Бога-Отця, Бога-Сина та Бога – Святого Духа.

Коли святкується Трійця у 2024 році

Свято має ще одну церковну назву – П'ятдесятниця, оскільки відзначається на 50-й день після Великодня. Цього року Трійця в Україні у православних та греко-католиків відзначатиметься 23 червня.

Коли Трійця у християн західного обряду

У католицькій церкві свято Трійці відзначають наступної неділі після свята П'ятдесятниці, коли святкують сходження Святого Духа на апостолів. У 2024 році католицька Трійця випадає на 19 травня. У християн західного обряду свято має найвищий статус торжества.

Традиції й обряди свята Зіслання Святого Духа, Зеленої неділі

Цього дня у православних храмах виконується одна з найурочистіших та найвеличніших служб у році. Церкви прибирали до святкової служби "клечанням" – гілками квітучої липи, листям лепехи звичайної (у народі "татарське зілля"), м'ятою. Після літургії відбувалося окроплення священниками криниць святою водою, а на зворотному шляху до церкви священники кропили будівлі зовні та всередині. Крім того, освячувався хліб і сіль, які виносили на столі на подвір'я.

Зеленню прикрашали й домівки: встеляли підлогу, клали на підвіконня, прикріплювали на ворота. Саме через цей звичай День Святої Трійці називають Зеленою, чи Клечальною неділею.

Зелені свята – народна назва циклу слов'янських свят язичницького походження, що охоплює кілька днів перед Трійцею та часом перші дні Троїцького тижня. За язичницькими традиціями, Зелені свята позначали кінець весни та початок літа, також поєднували вшанування померлих та рослинності. За повір’ям, це мало забезпечити хороший врожай.

Скільки днів святкують Трійцю

Період Зелених свят починається з четверга перед Трійцею та триває весь наступний тиждень. Тиждень після П'ятдесятниці називають Русалчин (Русальний, Мавчин, Нявський) тиждень. За народними віруваннями, у цей тиждень русалки святкують свій Великдень, тому заборонено купатися у відкритих водоймах.

У церквах в понеділок після Трійці святкується День Святого Духа. Також особливі святкові молитви читаються й на третій день після Трійці – у вівторок.

Що потрібно зробити на Трійцю

У цей день потрібно веселитися — співати, водити хороводи. У народі вважали: якщо посвататись на Трійцю, то шлюб буде міцний, хоча відзначати весілля заборонено.

Потрібно прикрасити житло живими квітами — зокрема, любистком, гілками дерев, травами, такими як чебрець, м'ята, сон-трава. Підлогу застилають лепехою, чебрецем, канупером або полином.

У церквах у цей день освячують букети із зілля. Вважалось, що такі букети бережуть від хвороб, пожеж, лиха. Зберігали їх за іконами протягом року.

Що не можна робити на Трійцю

Церквою заборонено шити, вишивати, пекти й працювати на городі. За прикметами, на людей, що не відпочивають у цей день, а працюють, чекають різні нещастя, оскільки це одне з найбільших церковних свят у році.