Календар церковних свят у червні 2024 року: дати за новим стилем

За новоюліанським календарем деякі християнські свята тепер святкуватимуть в інший день

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В церковному календарі є перехідні та неперехідні свята. Перехідні святкуються кожного року в іншу дату. Їх дата залежить від дати Великодня, і кожного року вираховується за правилами церковного календаря.

Неперехідні свята мають сталу дату і кожного року святкуються в один і той самий день. До таких свят належать Різдво Іоана Хрестителя (Івана Купала) та Петра і Павла.

Вознесіння Господнє: дата 2024-го

Свято Вознесіння Ісуса Христа на небо завжди святкується у 40-й день після Великодня. Це завжди четвер, цього року випадає на 13 червня.

Коли Різдво Іоана Хрестителя – свято Івана Купала

За релігійним обрядом Різдво Іоанна Хрестителя (народна назва – Івана Купала) раніше святкувалося 7 липня, за юліанським календарем.

Після прийняття УПЦ та УГКЦ новоюліанського календаря, свято Івана Купала святкуватиметься 24 червня.

День апостолів Петра і Павла за новим календарем 2024-го

День первоверховних апостолів Петра і Павла – неперехідне свято або нерухоме. Кожного року має визначену одну дату. Раніше день Петра і Павла святкувався 12 липня. За новим календарем свято перенесено на 29 червня.

Коли Петрів піст

Петровим називають один із церковних постів, що припадав на дев’яту неділю після Великодня. В народі піст називають Петрівкою.

За новим церковним календарем, цього року Петрів піст скасовано. Так відбувається, коли Пасха припадає після 3 травня. І відповідно Трійця ближче до кінця червня, тоді для посту не залишається періоду. Адже піст має закінчитися до дня Святих Петра і Павла, 29 червня.

Коли цього року Трійця 2024-го в Україні

Трійця – перехідне свято, що залежить від дати Великодня. Також має назву П'ятдесятниця або Зелена Неділя. Трійця завжди випадає в неділю, на 50 день після Великодня. Цього року Трійця випадає на 23 червня.

День всіх Святих: дата

День всіх святих – це перехідне свято, православними християнами святкується у восьму неділю після Великодня. Цього року випадає на 30 червня.