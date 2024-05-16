Календарь церковных праздников в июне 2024 года: даты по новому стилю

По новоюлианскому календарю некоторые христианские праздники теперь будут отмечать в другой день

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В церковном календаре есть переходящие и непереходящие праздники. Переходящие отмечаются каждый год в другую дату. Их дата зависит от даты Пасхи и каждый год рассчитывается по правилам церковного календаря.

Непереходящие праздники имеют постоянную дату. И каждый год отмечаются в один и тот же день. К таким праздникам относятся Рождество Иоанна Крестителя (Ивана Купала) и Петра и Павла.

Вознесение Господне: дата 2024-го

Праздник Вознесения Иисуса Христа на небо всегда празднуется на 40-й день после Пасхи. Это всегда четверг, в этом году выпадает на 13 июня.

Когда Рождество Иоана Крестителя – праздник Ивана Купала

По религиозному обряду Рождество Иоанна Крестителя (народное название Ивана Купала) ранее отмечалось 7 июля, по юлианскому календарю.

После принятия УПЦ и УГКЦ нового юлианского календаря, праздник Ивана Купала будет отмечаться 24 июня.

День апостолов Петра и Павла по новому календарю 2024-го

День первоверховных апостолов Петра и Павла – непереходящий праздник или неподвижный. Каждый год имеет одну дату. Раньше день Петра и Павла отмечался 12 июля. По новому календарю праздник перенесен на 29 июня.

Когда Петров пост

Петровым называют один из церковных постов, приходившийся на девятое воскресенье после Пасхи. В народе пост называют Петровкой.

По новому церковному календарю, в этом году Петров пост отменен. Так происходит, когда Пасха выпадает после 3 мая. И соответственно Троица ближе к концу июня, тогда для поста не остается периода. Ведь пост должен закончиться ко дню Святых Петра и Павла, 29 июня.

Когда в этом году Троица 2024-го в Украине

Троица – переходящий праздник, что зависит от даты Пасхи. Также называется Пятидесятница или Зеленое Воскресенье. Троица всегда выпадает в воскресенье, на 50-й день после Пасхи. В этом году Троица празднуется 23 июня.

День всех Святых: дата

День всех Святых – это переходящий праздник, православными христианами отмечается в восьмое воскресенье после Пасхи. В этом году приходится на 30 июня.