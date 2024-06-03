Преображение Господне 2024: дата, история праздника, что святить в церкви на Спаса

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Что такое Преображение Господне? История праздника

Преображение Господне – один из 12 самых больших праздников в церковном календаре. Другое церковное название праздника – второе Богоявление. Событие преображения Иисуса на горе Фавор описано тремя апостолами в Евангелии от Матфея, Луки и Марка.

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По библейскому преданию, Иисуса на горе обняло белое облако, его одежда и лицо засияли белым светом, и явились к нему пророки Моисей и Илия. Свидетелями этого преображения были апостолы Петр, Яков и Иоанн, пришедшие вместе с Иисусом. Это событие расценивается как знамение Божьего величия.

Когда Преображение Господне 2024

Яблочный Спас и Преображение Господне в 2024 году отмечается 6 августа. Это непереходящий праздник. Дата праздника установлена по новоюлианскому календарю. Раньше праздник отмечался 19 августа.

Преображение Господне или Яблочный Спас: как правильно

В Украине вместе с Преображением отмечается и Яблочный Спас. Этот народный праздник приурочен к урожаю. Скорее всего, имеет дохристианские корни. Праздники урожая характерны для многих древних и языческих обрядов.

Кроме того, обычай освящать урожай церковь переняла с еврейского праздника Шавуот. Согласно Ветхому Завету, нужно было приносить в храм первый урожай в благодарность Богу.

Обязательным элементом праздника считались яблоки, именно отсюда произошло название Яблочный Спас. Считалось, что освящать в этот день необходимо также виноград, груши, яблока и другие плоды.

Что делать на Преображение Господне

В этот день в храмах празднично звенят колокола и совершается Божественная литургия. Верующие молятся о здоровье своих родных. После богослужения проходит освящение корзин с урожаем.

В некоторых западных регионах Украины существовала традиция — воздерживаться от употребления яблок до того, как их посвятят в церкви. Они считались целебными. Поэтому обязательно нужно было попробовать освященные яблоки, а уже потом печь из них пироги. Считается хорошим знаком в этот день кушать плоды свежего урожая.