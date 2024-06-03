Преображення Господнє 2024: дата, історія свята, що святити у церкві на Яблучний Спас

Чому Преображення називають Яблучним Спасом і як правильно відзначати свято

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Що таке Преображення Господнє. Історія свята

Преображення Господнє – одне з дванадцяти найбільших свят у церковному календарі. Інша церковна назва свята - друге Богоявлення. Подія преображення Ісуса на горі Фавор описана трьома апостолами в Євангеліє Матвія, Луки та Марка.

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За біблійними переказами, Ісуса на горі обійняла біла хмара, його одяг та обличчя засяяли білим світлом, і явилися до нього пророки Мойсей та Ілля. Свідками цього преображення були апостоли Петро, Яків та Іван, що прийшли разом з Ісусом. Ця подія розцінюється як знамення Божої величі.

Коли Преображення Господнє 2024

Яблучний Спас та Преображення Господнє 2024 року відзначається 6 серпня. Це неперехідне свято. Дата свята встановлена за новоюліанським календарем. Раніше свято відзначалося 19 серпня.

Преображення Господнє чи Яблучний Спас: як правильно

В Україні разом з Преображенням святкується і Яблучний Спас. Це народне свято приурочене до врожаю, що має дохристиянське коріння. Свята врожаю характерні для багатьох стародавніх народів та язичницьких обрядів.

Окрім того, звичай освячувати врожай церква перейняла з єврейського свята Шавуот. За Старим Завітом, потрібно було приносити до храму перший врожай у знак подяки Богу.

Обов'язковим елементом свята вважалися яблука, саме звідси пішла народна назва Яблучний Спас. Вважалося, що освячувати в цей день необхідно також виноград, груші, яблука й інші плоди.

Що робити на Преображення Господнє

У цей день у церквах святково лунають дзвони та здійснюється Божественна літургія. Віряни моляться за здоров’я своїх рідних. Після богослужіння відбувається освячування кошиків з врожаєм.

У деяких західних регіонах України існувала традиція — утримуватися від споживання яблук до того, як їх посвятили у церкві. Вони вважалися цілющими. Тому обов’язково треба було скуштувати посвячені яблука, а вже потім пекти з них пироги. Вважається добрим знаком у цей день пробувати плоди свіжого врожаю.