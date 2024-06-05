Чи зміниться дата Маковія за новим календарем та що святити у церкві на Медового Спаса

Фото: Профспілка працівників освіти і науки України

Маковія, Медового Спаса та Спаса на воді – це народно-релігійне свято православних християн. Від цього дня починається Спасівка – Успенський піст. В українській народній традиції свято Маковія вважається найшанованішим у році.

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Коли святкувати Маковія за новим календарем у 2024 році

Цього року Маковія святкуватимемо 1 серпня. Нова дата визначена за новоюліанським календарем, на який перейшли Українські Православна та Греко-Католицька Церкви. Раніше святкувалося 14 серпня.

Що означає свято Маковія (Медового Спаса)

Свято першого дня серпня має декілька народних назв. Перша назва – "Спас на воді". За давніми переказами саме у цей день князь Володимир прийняв хрещення. На честь цієї події довгий час проводили освячування води в Дніпрі.

"Медовим Спасом" це свято називають через народну традицію освячувати в храмі перший врожай меду у новому році.

Інша назва свята "Макавей" з'явилась на згадку про мучеників Маккавейських – сімох братів, матері їх Соломії та священника Єлеазара. Вони жили у ІІ столітті до Різдва Христового та були страчені сирійським царем Антіохом Епіфаном через відмову перейти у язичницьку віру. Ця подія описана у 2-й книзі Маккавеїв, що входить до Біблії. В церквах під час богослужіння 1 (14) серпня згадується подвиг мучеників.

В українській народній традиції "Макавей" перетворився на "Маковій". У фольклорі свято асоціюється з маком, що збирають у цей період.

Що освячують у церквах на Маковія

До свята пасічники збирають перший мед. Саме перший мед за традицією освячують у церквах на Маковія. Обов’язковим вважалося в цей день скуштувати освяченого меду.

Цього ж дня у храмах освячують "маковійчики" – букети з трав і квітів. В народі кажуть: якщо не освятити квіти, то не буде квітнути господарство. Кожна квітка мала своє значення. Букети складали з різноманітних ароматних квітів та зілля і перев'язували червоною стрічкою:

достиглі голівки маку – обов'язковий елемент букета;

чорнобривці, повняки, настурція – "щоб рід квіт";

м'ята – оберігає від напасті та додає здоров'я;

розквітлі соняхи – квіти сонця й злагоди;

лугова материнка – для захисту сім'ї, родини;

полин – оберіг від всього злого;

колосся пшениці, жита й інших злаків – щоб добре родило збіжжя;

рута, нагідки – від хвороб;

а ще ароматне зілля – любисток, васильки та інші сезонні квіти за бажанням.

Після освячення букет клали на покуті за ікони та зберігали цілий рік. Весною освячений мак сіяли на полі, а із сухоцвітів робили віночки.

Господині до свята випікали пиріжки, коржики та булочки з маком.

Добрим знаком вважалося із самого ранку до сніданку натщесерце випити свяченої води, яку освячують на Богослужінні на Маковія.