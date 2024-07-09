Преображення Господнє – 2024. Що святити на Спаса та як прикрасити кошик

Для чого святять продукти на Спаса та що потрібно покласти у кошик

Фото: depositphotos.com

Преображення Господнє – одне з найвеличніших християнських свят після Різдва та Воскресіння Христового. У цей день освячують святкові кошики, подібно до обряду освячення на Великдень. Кожен продукт у кошику має свій символізм і значення.

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Що освячують на Преображення Господнє

В церковному календарі три Спаса: Медовий, Яблучний та Горіховий – народна назва свят пояснює, що святиться у церкві. Преображення Господнє – це Яблучний Спас, у кошику мають обов'язково бути фрукти. В народних слов’янських традиціях вважається, що Господь цього дня освячує новий урожай.

Яблука

Яблука – це головний фрукт кошика на Спаса. За Біблією саме яблука зібрав Ісус після свого Преображення. До свята Преображення Господнього заведено пекти будь-яку випічку з яблуками, зокрема, пироги.

Мед

Від Спаса бджолярі починають готувати вулики на зиму, тому мед вважається чи не головним продуктом на свято Преображення. Пасічники особливо готуються до цього свята. Іноді освячують вулики. Освяченим медом обов’язково пригощають сусідів та родичів.

У регіонах України різні традиції щодо освячення меду. Так, освячують мед на Медового Спаса – свято Маковія. Спочатку це була головна народна традиція, проте згодом у день мучеників Маккавеїв почали освячувати лише букети, а мед класти в кошик до фруктів на Спаса.

Овочі та фрукти

У кошик на Спаса потрібно класти овочі та фрукти нового врожаю – все, що вродила земля. Вважається, що освячені продукти мають особливу силу. Кошик з продуктами – це дари, за які віряни дякують Богу. Тож несуть в церкву фрукти: груші, сливи, виноград. Кладуть і овочі: моркву, картоплю, квасолю та інші. У західних регіонах України збереглось повір'я, що якщо покласти освячену картоплину до місця зберігання картоплі на зиму, то вона добре зберігатиметься.

Що не можна святити у церкві на Спаса

Не можна на Яблучного Спаса святити м’ясні продукти. Також заборонено класти до кошиків алкоголь. Разом з фруктами може бути колосся пшениці, квіти та хліб.

Як прикрасити кошик на Спаса

Фото: Krasa Po Ukr

Кошики з продуктами прикрашають стрічками, квітами або гілочками, вишитими серветками, а також самими фруктами.

Фото: Krasa Po Ukr