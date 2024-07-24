Календар державних і церковних свят у серпні 2024 року

Фото: depositphotos.com

У серпні українців чекають важливі свята, як церковні, так і державні. Саме в серпні Україна святкує річницю своєї незалежності. За народними традиціями, серпень – місяць урожаю, має досить народних свят, що вшановують землю, плоди та працю. Також у серпні свято Першої Пречистої, що символічно закінчує церковний рік.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Церковні й народні свята

1 серпня – свято Маковія, Медовий Спас

1 серпня випадає свято Маковія або Медовий Спас. Саме до цього дня пасічники збирають перший мед і на Спаса несуть його освячувати в церкву.

У цей день розпочинається Успенський піст і триває до 14 серпня включно. До прийняття Україною нового церковного календаря свято Маковія відзначалося 14 серпня, а піст тривав з 14 до 27 серпня.

6 серпня – Преображення Господнє, Яблучний Спас

6 серпня церква святкує Преображення Господнє – одне з 12 найбільших свят у церковному році. Цього дня до церкви несуть святити кошики з плодами врожаю, мед, зерно, колосся пшениці й обов’язково яблука. За народним повір'ям, кожен має скуштувати шматочок освяченого яблучка. Раніше свято відзначалося 19 серпня.

9 серпня – День Апостола Матвія

9 серпня свято Апостола Матвія. Він був одним з 72 учнів Ісуса Христа. Був прийнятий до апостолів замість Іуди, вже після розп’яття Ісуса. Раніше свято відзначалось 22 серпня.

15 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці

Свято Успіння Пресвятої Богородиці або Перша Пречиста, відзначатиметься тепер, за новим календарем, 15 серпня. Свято вшановує пам’ять про Діву Марію, її перехід до вічного царства небесного. Це одне з 12 найважливіших церковних свят, яке завершує Успенський піст і церковний рік. Раніше свято відзначали 28 серпня.

26 серпня – День Мучеників Адріана і Наталії

26 серпня відзначається день Мучеників Адріана і Наталії. Святі Адріан і Наталія були подружжям. Адріан помер мученицькою смертю, підданий тортурам за християнську віру. Любов подружжя стала символом кохання й родини у християнській вірі. Раніше свято випадало на 8 вересня.

29 серпня – Усікновення Голови Івана Хрестителя

Усікновення Голови Івана Хрестителя – біблійна подія, що шанується християнами. В цей день дотримуються суворого посту. Іван Предтеча – один з найшанованіших святих у християнстві.

Державні свята

4 серпня – День Повітряних сил Збройних Сил України

День Повітряних сил ЗСУ відзначається щороку у першу неділю серпня. Цього, 2024, року випадає на 4 серпня. Свято має на меті вшанувати роботу військових Повітряних сил. Особливо важливе свято зараз під час великої повномасштабної війни проти України. Службовці Повітряних сил відіграють дуже важливу роль в обороні нашої держави.

8 серпня – День військ зв'язку Збройних Сил України

День військ зв’язку святкується в Україні щороку 8 серпня. Свято відзначає річницю професії військових зв’язківців. Саме 8 серпня 1920 року розпочалася професійна підготовка зв’язківців у Києві.

23 серпня – День Державного Прапора України

Вшанування Прапора України, одного з символів української державності, відзначається щороку 23 серпня. Свято засноване 2004 року.

24 серпня – День Незалежності України

24 серпня Україна святкує День Незалежності. Свято прийнято на честь проголошення Акту незалежності України та від’єднання від СРСР 1991 року. Цей день уособлює відновлення незалежної України як окремої, самостійної, суверенної держави.

31 серпня – День авіації України

Щорічно кожну останню суботу серпня в Україні відзначають професійне свято авіаційників – і цивільних, і військових. У цей день святкують усі працівники авіаційного транспорту й авіаційної промисловості. Цього, 2024, року свято випадає на 31 серпня.