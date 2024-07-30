У цей день українці не їдять борщ. Що означає свято Головосіки і яких заборон потрібно дотримуватись

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Усікновення голови Івана Хрестителя вшановується всіма християнами, як пам’ятний день про важливу подію. Іван Хреститель (він же Іван Предтеча) шанується в християнстві найвище за усіх Святих після Богоматері. У день його смерті церквою встановлено найстрогіший піст.

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Нова дата Усікновення голови Івана Хрестителя у 2024 році

Усікновення голови Івана Предтечі відзначається 29 серпня, за новим церковним календарем, прийнятим в Україні 1 вересня 2023 року. За григоріанським календарем свято відзначали 11 вересня.

В народі це свято називають "Головосіки" чи "Главосіки". У день пам'яті про смерть Івана Хрестителя церквою не можна їсти скоромне (м'ясне і молочне).

Що означає свято Усікновення голови Івана Предтечі – історія

Саме свято є згадкою про смерть Івана Предтечі та його перехід до вічного царства. За біблійними переказами Іван Хреститель був кинутий до в’язниці царем Іродом на прохання його дружини Іродіади. Вона люто ненавиділа святого і бажала йому смерті.

Донька Іродіади Саломія вдовольнила царя своїм танцем на бенкеті й він пообіцяв виконати будь-яке її прохання. За порадою матері Саломія попросила принести їй голову Івана Хрестителя. Тому цар наказав обезглавити святого і принести Саломії його голову на золотій тарілці.

Учні Івана Хрестителя почувши страшну вістку про його смерть, забрали тіло та поховали його. А Саломія отримала Божу кару. Вона йшла по річці взимку, і лід під нею провалився. Гострим сколом льоду їй відрізало голову, а тіло її так і не знайшли.

Що не можна робити на свято Головосіки

За церковними законами в День усікновення голови Івана Хрестителя не можна сваритися. Треба дотримуватися дуже суворого посту, молитися та відвідувати церкву.

За народними обрядами заборонено будь-що різати на Головосіки, особливо все кругле: картоплю, помідори та інші овочі й фрукти. У цей день наші предки не брали в руки ніж, навіть хліб просто відламували руками. Варили картоплю в мундирах і їли тільки пісні страви.

Також заборонені й продукти червоного кольору, бо нагадують кров. У цей день українці не їдять борщ. Церква такі народні традиції не підтримує і вважає забобонами, але ці правила не суперечать християнським обрядам.