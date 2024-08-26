Воздвиження Хреста Господнього 2024: дата за новим календарем, що не можна робити

Коли відзначати свято Воздвиження за новим календарем у 2024 році

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Воздвиження Хреста Господнього – одне з великих свят у церковному календарі, що вшановує пам’ять про знайдення Хреста, на якому розіп’яли Сина Божого Ісуса.

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За народними традиціями свято називається Здвиження і відзначає рух до зими. Від цього дня вважалося, що земля рухається до зими, птахи починають відлітати у вирій, звірі готуються до зимової сплячки.

Коли Воздвиження Чесного Хреста у 2024 році

За новим церковним календарем, прийнятим в Україні, воно святкується 14 вересня. Раніше, за старим календарем, Воздвиження припадало на 27 вересня, це неперехідне свято.

Що означає церковне свято Воздвиження Чесного і Животворчого Хреста Господнього

Свято належить до дванадесятих свят і вважається одним з найважливіших у християнстві. Свято вшановує дві події: віднайдення Хреста, на якому був розп’ятий Ісус, і повернення його з Персії. Знайти Хрест вдалося Гелені, матері імператора Констянтина Великого. На честь такої великої знахідки імператор наказав збудувати храм на честь Воскресіння Сина Божого, на місті розп’яття Ісуса в Єрусалимі, і там урочисто підняли Хрест Божий.

Пізніше Єрусалим був захоплений перським царем, Хрест вивезений до Персії. Коли візантійський імператор Іраклій здобув перемогу над персами він повернув Хрест до Єрусалиму. Вважається, що 14 вересня він особисто вніс Хрест до храму. З тієї пори й було встановлено свято.

Що можна і не можна робити на Воздвиження

За християнськими традиціями, віряни цього дня йдуть до церкви та моляться. З вівтаря виносять Хрест на середину храму. Там він має стояти протягом 7 днів.

Якщо не має можливості відвідати церкву, обов’язково треба помолитися вдома. Здавна люди очищали свою оселю свічками, робили добрі справи та допомагали нужденним.

У християн цього дня заведено дотримуватися посту. Заборонено їсти м’ясні та молочні продукти. Не можна сваритися та мати лихі думки. Не радять в цей день позичати гроші, а також починати нові справи чи збиратися в далеку дорогу.

Оскільки Воздвиження – одне з дванадцяти найбільших свято у році, то заборонено виконувати будь-яку хатню роботу чи на городі. Не можна прибирати, шити, замітати та починати щось нове.